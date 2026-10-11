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В Польше сообщили о возможном покушении на премьера Дональда Туска - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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В Польше сообщили о возможном покушении на премьера Дональда Туска
В Польше сообщили о возможном покушении на премьера Дональда Туска - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Польше сообщили о возможном покушении на премьера Дональда Туска
Полиция Польши получила информацию о возможном покушении на премьер-министра республики Дональда Туска, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T16:19
2026-10-11T16:20
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дональд туск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Полиция Польши получила информацию о возможном покушении на премьер-министра республики Дональда Туска, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Яцека Добжиньского.Информация была получена министерством внутренних дел Польши в воскресенье утром. В частности, в ней шлось о покушениях и на министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора специальных служб Томаша Семоняка.По его словам, на недавно завершившемся совещании определены дальнейшие шаги, которые будут предпринимать сотрудники службы государственной охраны и спецслужбы.Ранее украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что к совершенному на него и его семью покушению в Монако причастны действующие офицеры главного управления разведки минобороны Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоров Что значат слова Туска о растущих опасностях у границ Польши из-за РФВ Польше военные подняли в воздух авиацию из-за ситуации на Украине
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РИА Новости Крым
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96
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новости, в мире, польша, дональд туск, покушение
В Польше сообщили о возможном покушении на премьера Дональда Туска

Вероятность покушения на премьера Дональда Туска высока – польские спецслужбы

16:19 11.10.2026 (обновлено: 16:20 11.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Сергей Субботин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Полиция Польши получила информацию о возможном покушении на премьер-министра республики Дональда Туска, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Яцека Добжиньского.
Информация была получена министерством внутренних дел Польши в воскресенье утром. В частности, в ней шлось о покушениях и на министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша и министра-координатора специальных служб Томаша Семоняка.
"Мы относимся к этому делу смертельно серьезно. Мы говорим о большой вероятности выполнения этих угроз", - сказал Добжиньский журналистам.
По его словам, на недавно завершившемся совещании определены дальнейшие шаги, которые будут предпринимать сотрудники службы государственной охраны и спецслужбы.
Ранее украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что к совершенному на него и его семью покушению в Монако причастны действующие офицеры главного управления разведки минобороны Украины.
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НовостиВ миреПольшаДональд ТускПокушение
 
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