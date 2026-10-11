https://crimea.ria.ru/20261011/v-nepale-iz-za-silnogo-navodneniya-smylo-zhilye-doma-i-mosty-1160116726.html

В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты

В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты - РИА Новости Крым, 11.10.2026

В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты

В воскресенье утром, в Непале, в результате внезапного наводнения смыло около 40 жилых домов и несколько подвесных мостов, сообщает агентство Xinhua со ссылкой... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T09:25

2026-10-11T09:25

2026-10-11T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье утром, в Непале, в результате внезапного наводнения смыло около 40 жилых домов и несколько подвесных мостов, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.Кроме того, в муниципалитете Чуманубри оползень перекрыл реку, что вызвало внезапное наводнение после прорыва завала.Отмечается, что пока сообщений о жертвах не поступало. Жителям, проживающим вдоль русла реки, предложено эвакуироваться из своих домов после предупреждений о возможном наводнении.Власти все еще собирают информацию о масштабах ущерба, сообщил Гурунг. Спасательные команды, в том числе сотрудники, направленные из Катманду, прибыли на место происшествия, дальнейшая оценка последствий катастрофы продолжается, отмечает агентство.Ранее сообщалось, что 450 тысяч человек в течение полугода могут погибнуть из-за метеорологического явления Эль-Ниньо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение произошло на востоке ТурцииВ Крыму не будет разрушительных смерчей, но могут быть сильные штормыСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше

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2026

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