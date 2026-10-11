https://crimea.ria.ru/20261011/v-nepale-iz-za-silnogo-navodneniya-smylo-zhilye-doma-i-mosty-1160116726.html
В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты
В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты
В воскресенье утром, в Непале, в результате внезапного наводнения смыло около 40 жилых домов и несколько подвесных мостов, сообщает агентство Xinhua со ссылкой... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T09:25
2026-10-11T09:25
2026-10-11T09:25
непал
в мире
происшествия
погода
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0b/1160116912_0:143:3131:1904_1920x0_80_0_0_4637d0af760b6a2f9d0dcf3f731bc7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье утром, в Непале, в результате внезапного наводнения смыло около 40 жилых домов и несколько подвесных мостов, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.Кроме того, в муниципалитете Чуманубри оползень перекрыл реку, что вызвало внезапное наводнение после прорыва завала.Отмечается, что пока сообщений о жертвах не поступало. Жителям, проживающим вдоль русла реки, предложено эвакуироваться из своих домов после предупреждений о возможном наводнении.Власти все еще собирают информацию о масштабах ущерба, сообщил Гурунг. Спасательные команды, в том числе сотрудники, направленные из Катманду, прибыли на место происшествия, дальнейшая оценка последствий катастрофы продолжается, отмечает агентство.Ранее сообщалось, что 450 тысяч человек в течение полугода могут погибнуть из-за метеорологического явления Эль-Ниньо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильное землетрясение произошло на востоке ТурцииВ Крыму не будет разрушительных смерчей, но могут быть сильные штормыСнег в мае и жара в январе: погодных аномалий на юге России будет все больше
https://crimea.ria.ru/20260909/razrushitelnyy-opolzen-i-navodnenie-v-nepale---chislo-pogibshikh-vyroslo-do-1367-1159211873.html
непал
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/0b/1160116912_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_155a4d4276cb3725b6d66ce972dba911.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, в мире, происшествия, погода, новости
В Непале из-за сильного наводнения смыло жилые дома и мосты
В Непале около 40 жилых домов смыло из-за внезапного наводнения
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье утром, в Непале, в результате внезапного наводнения смыло около 40 жилых домов и несколько подвесных мостов, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.
"В результате наводнения смыло по меньшей мере 40 домов в пяти разных населенных пунктах", — сообщил агентству Синьхуа Лакшми Гурунг, заместитель председателя сельской администрации.
Кроме того, в муниципалитете Чуманубри оползень перекрыл реку, что вызвало внезапное наводнение после прорыва завала.
Отмечается, что пока сообщений о жертвах не поступало. Жителям, проживающим вдоль русла реки, предложено эвакуироваться из своих домов после предупреждений о возможном наводнении.
Власти все еще собирают информацию о масштабах ущерба, сообщил Гурунг. Спасательные команды, в том числе сотрудники, направленные из Катманду, прибыли на место происшествия, дальнейшая оценка последствий катастрофы продолжается, отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что 450 тысяч человек в течение полугода
могут погибнуть из-за метеорологического явления Эль-Ниньо.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: