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В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения

В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения - РИА Новости Крым, 11.10.2026

В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения

За минувшие сутки в результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли два человека, среди которых 15-летний подросток. Об этом в своем канале в... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T14:46

2026-10-11T14:46

2026-10-11T14:46

леонид пасечник

луганская народная республика (лнр)

лисичанск

новости

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в результате атак ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли два человека, среди которых 15-летний подросток. Об этом в своем канале в МАКС сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По предварительным данным, еще 10 человек получили ранения различной степени тяжести. В Ровеньках и Свердловском муниципальном округе враг нанес удары по железнодорожной инфраструктуре, ранены два машиниста и помощник машиниста.Всего под огнем противника оказались 11 муниципалитетов республики, уточнил Пасечник."В нескольких округах атакованы объекты энергетической инфраструктуры. В связи с этим в некоторых населенных пунктах отсутствует электроснабжение, есть перебои с водоснабжением", - добавил глава ЛНР.Над территорией республики средствами ПВО уничтожено порядка 180 воздушных целей.8 октября ВСУ нанесли удар по пассажирскому автобусу и фуре в Луганске. Три человека, среди которых ребенок, получили ранения.5 октября в Луганской Народной Республике в результате украинской атаки на легковой автомобиль, в котором ехала молодежь, один человек погиб, еще двое пострадали, сообщал ранее Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бьют по автобусам и машинам: дроны убили семью и ранили 17-летнюю девушку в ЛНРАтака ВСУ на Кубань: пострадали три человека и горит предприятиеАтака ВСУ по центру Белгорода: погибла женщина и повреждены семь многоэтажек

луганская народная республика (лнр)

лисичанск

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2026

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леонид пасечник, луганская народная республика (лнр), лисичанск, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу