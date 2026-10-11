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В Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение

В Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение - РИА Новости Крым, 11.10.2026

В Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение

В Крыму идет проверка состояния обслуживания жилого фонда. Причиной тому стали многочисленные жалобы от жильцов многоквартирных домов о завышении тарифов... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T18:55

2026-10-11T18:55

2026-10-11T18:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму идет проверка состояния обслуживания жилого фонда. Причиной тому стали многочисленные жалобы от жильцов многоквартирных домов о завышении тарифов управляющими компаниями и их недобросовестной работе. Внимание власти к данному вопросу является оправданным, так как уровень обслуживания МДК на полуострове надо улучшать – таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Ассоциации управляющих организаций Республики Крым Михаил Шумилин.По его словам, местные управляющие компании в своей деятельности очень часто встречаются с разными вопросами, которые касаются предоставления услуг."Я тоже являюсь руководителем одной из крымских управляющих организаций, поэтому могу сказать, что взаимодействие с абонентами у нас происходит через разные каналы связи, через мессенджер МАКС, государственную информационную систему ЖКХ", – поделился собеседник.На сегодняшний день, обратил внимание он, наиболее частым вопросом, интересующим граждан, является недостаточная уборка подъездов и придомовых территорий."Это одна из форм работы управляющей организации, которая видна. А, к примеру, те работы, которые выполняются на технических этажах, в подвальных помещениях - не видны ежедневно. То есть, если собственник выходит из собственной квартиры, ему сразу же видно, как убран подъезд. И получается из-за элементарной недоработки, невыполнения своих профессиональных обязанностей по содержанию жилого фонда, по недосмотру за местами общего пользования, может разгореться большой конфликт", – обратил внимание Михаил Шумилин.Также, по его информации, очень часто жители могут обращать внимание на отключение подачи горячей или холодной воды, а также подачи тепла в отопительный период."Если это проблема во внутридомовых сетях, то, соответственно, вопрос к управляющей организации, почему это происходит? Значит, система не налажена. Возможно, это вышедшие из строя коммуникации, запорная арматура, которая зачастую не обслужена вовремя. В целом – основная задача управляющей организации в плановом режиме решать те или иные вопросы, которые в том числе касаются и горячего, и холодного водоснабжения", – дополнил специалист.Проблема же с завышенными тарифами или несоответствием оплаты за услуги УК с результатом их деятельности, по мнению собеседника, основывается на моменте формирования сметы размера платы для каждого отдельно взятого дома."Собственники сами устанавливают размер этой платы. То есть они сами согласовывают во время проведения общего собрания собственников те цифры, которые лягут в основу оплаты обслуживания их многоквартирного дома. То есть это компетенция общего собрания. Дом может договориться с управляющей организацией, если ее это устроит, за 25 рублей, можно за 35, а можно и за 150", – обратил внимание гость эфира.По вопросу же жестких санкций в отношении недобросовестных управляющих компаний, специалист считает, что существуют и другие подходы."Не обязательно управляющую организацию лишать лицензии, управляющую компанию достаточно сменить, если она плохо выполняет свои обязанности, не делает ничего, не обслуживает места общего пользования", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фактически работает только половина управляющих компанийУправляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – властиКак будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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