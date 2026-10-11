Рейтинг@Mail.ru
В Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261011/v-krymu-uroven-obsluzhivaniya-mnogokvartirnykh-domov-nado-uluchshat--mnenie-1160028172.html
В Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение
В Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение
В Крыму идет проверка состояния обслуживания жилого фонда. Причиной тому стали многочисленные жалобы от жильцов многоквартирных домов о завышении тарифов... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T18:55
2026-10-11T18:55
жкх крыма и севастополя
крым
новости крыма
жкх
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/08/1121359987_0:297:3082:2031_1920x0_80_0_0_04e79a91087a6bce4c993a051ff5cb3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму идет проверка состояния обслуживания жилого фонда. Причиной тому стали многочисленные жалобы от жильцов многоквартирных домов о завышении тарифов управляющими компаниями и их недобросовестной работе. Внимание власти к данному вопросу является оправданным, так как уровень обслуживания МДК на полуострове надо улучшать – таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Ассоциации управляющих организаций Республики Крым Михаил Шумилин.По его словам, местные управляющие компании в своей деятельности очень часто встречаются с разными вопросами, которые касаются предоставления услуг."Я тоже являюсь руководителем одной из крымских управляющих организаций, поэтому могу сказать, что взаимодействие с абонентами у нас происходит через разные каналы связи, через мессенджер МАКС, государственную информационную систему ЖКХ", – поделился собеседник.На сегодняшний день, обратил внимание он, наиболее частым вопросом, интересующим граждан, является недостаточная уборка подъездов и придомовых территорий."Это одна из форм работы управляющей организации, которая видна. А, к примеру, те работы, которые выполняются на технических этажах, в подвальных помещениях - не видны ежедневно. То есть, если собственник выходит из собственной квартиры, ему сразу же видно, как убран подъезд. И получается из-за элементарной недоработки, невыполнения своих профессиональных обязанностей по содержанию жилого фонда, по недосмотру за местами общего пользования, может разгореться большой конфликт", – обратил внимание Михаил Шумилин.Также, по его информации, очень часто жители могут обращать внимание на отключение подачи горячей или холодной воды, а также подачи тепла в отопительный период."Если это проблема во внутридомовых сетях, то, соответственно, вопрос к управляющей организации, почему это происходит? Значит, система не налажена. Возможно, это вышедшие из строя коммуникации, запорная арматура, которая зачастую не обслужена вовремя. В целом – основная задача управляющей организации в плановом режиме решать те или иные вопросы, которые в том числе касаются и горячего, и холодного водоснабжения", – дополнил специалист.Проблема же с завышенными тарифами или несоответствием оплаты за услуги УК с результатом их деятельности, по мнению собеседника, основывается на моменте формирования сметы размера платы для каждого отдельно взятого дома."Собственники сами устанавливают размер этой платы. То есть они сами согласовывают во время проведения общего собрания собственников те цифры, которые лягут в основу оплаты обслуживания их многоквартирного дома. То есть это компетенция общего собрания. Дом может договориться с управляющей организацией, если ее это устроит, за 25 рублей, можно за 35, а можно и за 150", – обратил внимание гость эфира.По вопросу же жестких санкций в отношении недобросовестных управляющих компаний, специалист считает, что существуют и другие подходы."Не обязательно управляющую организацию лишать лицензии, управляющую компанию достаточно сменить, если она плохо выполняет свои обязанности, не делает ничего, не обслуживает места общего пользования", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фактически работает только половина управляющих компанийУправляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – властиКак будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/0b/08/1121359987_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_a1bdbe0c74d0025db44786aea4a34052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх крыма и севастополя, крым, новости крыма, жкх
В Крыму уровень обслуживания многоквартирных домов надо улучшать – мнение

Власти Крыма мониторят взаимодействие управляющих компаний с жильцами МДК

18:55 11.10.2026
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМногоэтажный жилой дом
Многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму идет проверка состояния обслуживания жилого фонда. Причиной тому стали многочисленные жалобы от жильцов многоквартирных домов о завышении тарифов управляющими компаниями и их недобросовестной работе. Внимание власти к данному вопросу является оправданным, так как уровень обслуживания МДК на полуострове надо улучшать – таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился председатель Ассоциации управляющих организаций Республики Крым Михаил Шумилин.
"Правительство Республики Крыма, оказывает пристальное внимание управляющим организациям в части мониторинга оказываемых услуг для собственников жилых и нежилых помещений. Работа эта ведется на постоянной основе, взаимодействие присутствует", – отметил спикер.
По его словам, местные управляющие компании в своей деятельности очень часто встречаются с разными вопросами, которые касаются предоставления услуг.
"Я тоже являюсь руководителем одной из крымских управляющих организаций, поэтому могу сказать, что взаимодействие с абонентами у нас происходит через разные каналы связи, через мессенджер МАКС, государственную информационную систему ЖКХ", – поделился собеседник.
На сегодняшний день, обратил внимание он, наиболее частым вопросом, интересующим граждан, является недостаточная уборка подъездов и придомовых территорий.
"Это одна из форм работы управляющей организации, которая видна. А, к примеру, те работы, которые выполняются на технических этажах, в подвальных помещениях - не видны ежедневно. То есть, если собственник выходит из собственной квартиры, ему сразу же видно, как убран подъезд. И получается из-за элементарной недоработки, невыполнения своих профессиональных обязанностей по содержанию жилого фонда, по недосмотру за местами общего пользования, может разгореться большой конфликт", – обратил внимание Михаил Шумилин.
Также, по его информации, очень часто жители могут обращать внимание на отключение подачи горячей или холодной воды, а также подачи тепла в отопительный период.
"Если это проблема во внутридомовых сетях, то, соответственно, вопрос к управляющей организации, почему это происходит? Значит, система не налажена. Возможно, это вышедшие из строя коммуникации, запорная арматура, которая зачастую не обслужена вовремя. В целом – основная задача управляющей организации в плановом режиме решать те или иные вопросы, которые в том числе касаются и горячего, и холодного водоснабжения", – дополнил специалист.
Проблема же с завышенными тарифами или несоответствием оплаты за услуги УК с результатом их деятельности, по мнению собеседника, основывается на моменте формирования сметы размера платы для каждого отдельно взятого дома.
"Собственники сами устанавливают размер этой платы. То есть они сами согласовывают во время проведения общего собрания собственников те цифры, которые лягут в основу оплаты обслуживания их многоквартирного дома. То есть это компетенция общего собрания. Дом может договориться с управляющей организацией, если ее это устроит, за 25 рублей, можно за 35, а можно и за 150", – обратил внимание гость эфира.
По вопросу же жестких санкций в отношении недобросовестных управляющих компаний, специалист считает, что существуют и другие подходы.
"Не обязательно управляющую организацию лишать лицензии, управляющую компанию достаточно сменить, если она плохо выполняет свои обязанности, не делает ничего, не обслуживает места общего пользования", – подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму фактически работает только половина управляющих компаний
Управляющие компании в Крыму завышают тарифы на свои услуги – власти
Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний
 
ЖКХ Крыма и СевастополяКрымНовости КрымаЖКХ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Оправдывала террор ВСУ: жительница Херсонской области предстанет перед судом
15:57Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие
15:23Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
15:12Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
15:00В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
14:49Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
14:30ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
14:08Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
14:04Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
13:53Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров
13:43В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
13:36Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
13:24Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
13:12Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
13:05Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета
12:53В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
12:46Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
12:38В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
12:27Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
12:20У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
Лента новостейМолния