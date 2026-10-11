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В Крыму спасатели эвакуировали женщину из Чуфут-Кале - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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В Крыму спасатели эвакуировали женщину из Чуфут-Кале
В Крыму спасатели эвакуировали женщину из Чуфут-Кале - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Крыму спасатели эвакуировали женщину из Чуфут-Кале
В воскресенье в пещерном городе Чуфут-Кале женщина травмировала ногу. Спасателям пришлось проводить эвакуацию, сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T19:51
2026-10-11T19:51
"крым-спас"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в пещерном городе Чуфут-Кале женщина травмировала ногу. Спасателям пришлось проводить эвакуацию, сообщили в региональном МЧС.На помощь пришли сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе пяти человек. Спасатели быстро обнаружили женщину и наложили шину на травмированную ногу. Затем женщину на носилках транспортировали к автомобилю скорой помощи.Ранее крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группу альпинистов из Крыма спасли на Эльбрусе – что известно об операцииЛюди гор: в Крыму живут три обладателя титула альпинистов "Снежный барс"Четыре человека погибли в крымских горах в этом году
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В Крыму спасатели эвакуировали женщину из Чуфут-Кале

Крымские спасатели эвакуировали женщину из пещерного города Чуфут-Кале

19:51 11.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым. Пещерный город Чуфут-Кале.
Регионы России. Крым. Пещерный город Чуфут-Кале. - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье в пещерном городе Чуфут-Кале женщина травмировала ногу. Спасателям пришлось проводить эвакуацию, сообщили в региональном МЧС.
"Сегодня поступило сообщение о том, что в районе пещерного города Чуфут-Кале женщина травмировала ногу. Самостоятельно продолжить движение не может, требуется помощь спасателей в ее эвакуации", - говорится в сообщении.
На помощь пришли сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" в составе пяти человек. Спасатели быстро обнаружили женщину и наложили шину на травмированную ногу. Затем женщину на носилках транспортировали к автомобилю скорой помощи.
Ранее крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам.
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