https://crimea.ria.ru/20261011/v-krymu-nyani-iz-khospisa-zanimayutsya-s-detmi-igroterapiey-1160084302.html

В Крыму няни из хосписа занимаются с детьми игротерапией

В Крыму няни из хосписа занимаются с детьми игротерапией - РИА Новости Крым, 11.10.2026

В Крыму няни из хосписа занимаются с детьми игротерапией

Крымский детский хоспис реализует проект игротерапии для подопечных с паллиативным статусом, няни хосписа прошли специальное обучение, собраны так называемые... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T17:53

2026-10-11T17:53

2026-10-11T17:54

детский хоспис в крыму

анна рыжкова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис реализует проект игротерапии для подопечных с паллиативным статусом, няни хосписа прошли специальное обучение, собраны так называемые "игровые чемоданчики" с новыми методиками. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала гендиректор организации Анна Рыжкова."С развитием проекта "Доброняня" мы решили, что няня — это тот человек, который не просто находится рядом с ребенком, механически выполняя какие-то действия, <…> но и дарит ребенку детство, которое должно быть у каждого, независимо от диагноза. Так мы придумали проект, где, благодаря Фонду президентских грантов, обучили игротерапии наших нянь, собрали игровые чемоданчики", - рассказала Рыжкова.По ее словам, в таком игровом чемоданчике находятся игрушки, но они далеки от привычного понимания таковых, это какие-то шуршащие или звуковые элементы. При этом няня, которая приходит к ребенку, конкретно под него, учитывая все особенности здоровья и развития, подбирает игрушки и игротерапию."Задача нашей няни – подобрать те элементы, которые позволят ей взаимодействовать с ребенком именно в игре. Для этих целей у нас также есть чат-бот, который помогает приобрести, скажем так, весь тот разнообразный перечень игр, о которых мы даже и не могли подумать. Так, например, разные поглаживания с определенным нажатием — это тоже игра", - отметила гендиректор.В чат-бот необходимо ввести данные о диагнозе и возрасте ребенка, и на основании этого получить указания, в какую игру лучше поиграть, и как это сделать, бот предлагает конкретные действия, добавила она.Кроме того, в хосписе создали так называемые коммуникативные паспорта для детей, добавила Рыжкова. И пояснила, что это "такой документ, небольшая папочка, с историей ребенка", рассказанной якобы он его имени, где говорится, как его зовут, сколько ему лет, какой у него диагноз, что ему нравится, а что причиняет боль, тревогу, беспокойство, что пугает, а что успокаивает.По словам Рыжковой, такой паспорт облегчает коммуникацию ребенка с кем-то, кроме мамы. Это могут быть родственники, которые приехали в гости или бабушки-дедушки, которые не знают, как поступиться к такому ребенку."Взяв в руки этот документ, родственники знакомятся с ребенком, уже видят его немножко по-другому. Бабушка уже не стоит, не вздыхает грустно возле кровати, а узнав, что малыш любит сказки, садится и читает их ему. Или может зайти в наш чат-бот и посмотреть, как она может поиграть с ребенком", - подытожила она.Крымский детский хоспис — первая в Крыму благотворительная организация, которая уже более шести лет на регулярной основе оказывает и развивает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям.При поддержке хосписа в 2022 году открылось первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест — это совместный проект государственного медицинского учреждения и некоммерческой организации в интересах пациента.Ранее сообщалось, что Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. Как сообщала пресс-служба учреждения, по итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я очень не хотела в хоспис": как в Крыму за детьми ухаживают вместо мамыСестричество милосердия активно развивается в КрымуВ Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20260408/aktrisa-evelina-bledans-vysoko-otsenila-rabotu-krymskogo-detskogo-khospisa-1155031772.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детский хоспис в крыму, анна рыжкова, крым, новости крыма, дети, здоровье, общество