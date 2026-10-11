Рейтинг@Mail.ru
В Крыму няни из хосписа занимаются с детьми игротерапией - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261011/v-krymu-nyani-iz-khospisa-zanimayutsya-s-detmi-igroterapiey-1160084302.html
В Крыму няни из хосписа занимаются с детьми игротерапией
В Крыму няни из хосписа занимаются с детьми игротерапией - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Крыму няни из хосписа занимаются с детьми игротерапией
Крымский детский хоспис реализует проект игротерапии для подопечных с паллиативным статусом, няни хосписа прошли специальное обучение, собраны так называемые... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T17:53
2026-10-11T17:54
детский хоспис в крыму
анна рыжкова
крым
новости крыма
дети
здоровье
общество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/18/1132285909_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d74d1a3be0f5ce57652cef89d146388.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис реализует проект игротерапии для подопечных с паллиативным статусом, няни хосписа прошли специальное обучение, собраны так называемые "игровые чемоданчики" с новыми методиками. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала гендиректор организации Анна Рыжкова."С развитием проекта "Доброняня" мы решили, что няня — это тот человек, который не просто находится рядом с ребенком, механически выполняя какие-то действия, &lt;…&gt; но и дарит ребенку детство, которое должно быть у каждого, независимо от диагноза. Так мы придумали проект, где, благодаря Фонду президентских грантов, обучили игротерапии наших нянь, собрали игровые чемоданчики", - рассказала Рыжкова.По ее словам, в таком игровом чемоданчике находятся игрушки, но они далеки от привычного понимания таковых, это какие-то шуршащие или звуковые элементы. При этом няня, которая приходит к ребенку, конкретно под него, учитывая все особенности здоровья и развития, подбирает игрушки и игротерапию."Задача нашей няни – подобрать те элементы, которые позволят ей взаимодействовать с ребенком именно в игре. Для этих целей у нас также есть чат-бот, который помогает приобрести, скажем так, весь тот разнообразный перечень игр, о которых мы даже и не могли подумать. Так, например, разные поглаживания с определенным нажатием — это тоже игра", - отметила гендиректор.В чат-бот необходимо ввести данные о диагнозе и возрасте ребенка, и на основании этого получить указания, в какую игру лучше поиграть, и как это сделать, бот предлагает конкретные действия, добавила она.Кроме того, в хосписе создали так называемые коммуникативные паспорта для детей, добавила Рыжкова. И пояснила, что это "такой документ, небольшая папочка, с историей ребенка", рассказанной якобы он его имени, где говорится, как его зовут, сколько ему лет, какой у него диагноз, что ему нравится, а что причиняет боль, тревогу, беспокойство, что пугает, а что успокаивает.По словам Рыжковой, такой паспорт облегчает коммуникацию ребенка с кем-то, кроме мамы. Это могут быть родственники, которые приехали в гости или бабушки-дедушки, которые не знают, как поступиться к такому ребенку."Взяв в руки этот документ, родственники знакомятся с ребенком, уже видят его немножко по-другому. Бабушка уже не стоит, не вздыхает грустно возле кровати, а узнав, что малыш любит сказки, садится и читает их ему. Или может зайти в наш чат-бот и посмотреть, как она может поиграть с ребенком", - подытожила она.Крымский детский хоспис — первая в Крыму благотворительная организация, которая уже более шести лет на регулярной основе оказывает и развивает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям.При поддержке хосписа в 2022 году открылось первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест — это совместный проект государственного медицинского учреждения и некоммерческой организации в интересах пациента.Ранее сообщалось, что Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. Как сообщала пресс-служба учреждения, по итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я очень не хотела в хоспис": как в Крыму за детьми ухаживают вместо мамыСестричество милосердия активно развивается в КрымуВ Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей
https://crimea.ria.ru/20260408/aktrisa-evelina-bledans-vysoko-otsenila-rabotu-krymskogo-detskogo-khospisa-1155031772.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0a/18/1132285909_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dea7268dc8d2e78234c06bdd694f28d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
детский хоспис в крыму, анна рыжкова, крым, новости крыма, дети, здоровье, общество
В Крыму няни из хосписа занимаются с детьми игротерапией

Крымский детский хоспис реализует проект игротерапии для детей с паллиативным статусом

17:53 11.10.2026 (обновлено: 17:54 11.10.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВсего же в Крыму больше 140 детей с паллиативным статусом
Всего же в Крыму больше 140 детей с паллиативным статусом - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Крымский детский хоспис реализует проект игротерапии для подопечных с паллиативным статусом, няни хосписа прошли специальное обучение, собраны так называемые "игровые чемоданчики" с новыми методиками. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала гендиректор организации Анна Рыжкова.
"С развитием проекта "Доброняня" мы решили, что няня — это тот человек, который не просто находится рядом с ребенком, механически выполняя какие-то действия, <…> но и дарит ребенку детство, которое должно быть у каждого, независимо от диагноза. Так мы придумали проект, где, благодаря Фонду президентских грантов, обучили игротерапии наших нянь, собрали игровые чемоданчики", - рассказала Рыжкова.
По ее словам, в таком игровом чемоданчике находятся игрушки, но они далеки от привычного понимания таковых, это какие-то шуршащие или звуковые элементы. При этом няня, которая приходит к ребенку, конкретно под него, учитывая все особенности здоровья и развития, подбирает игрушки и игротерапию.
"Задача нашей няни – подобрать те элементы, которые позволят ей взаимодействовать с ребенком именно в игре. Для этих целей у нас также есть чат-бот, который помогает приобрести, скажем так, весь тот разнообразный перечень игр, о которых мы даже и не могли подумать. Так, например, разные поглаживания с определенным нажатием — это тоже игра", - отметила гендиректор.
В чат-бот необходимо ввести данные о диагнозе и возрасте ребенка, и на основании этого получить указания, в какую игру лучше поиграть, и как это сделать, бот предлагает конкретные действия, добавила она.
Кроме того, в хосписе создали так называемые коммуникативные паспорта для детей, добавила Рыжкова. И пояснила, что это "такой документ, небольшая папочка, с историей ребенка", рассказанной якобы он его имени, где говорится, как его зовут, сколько ему лет, какой у него диагноз, что ему нравится, а что причиняет боль, тревогу, беспокойство, что пугает, а что успокаивает.
По словам Рыжковой, такой паспорт облегчает коммуникацию ребенка с кем-то, кроме мамы. Это могут быть родственники, которые приехали в гости или бабушки-дедушки, которые не знают, как поступиться к такому ребенку.
"Взяв в руки этот документ, родственники знакомятся с ребенком, уже видят его немножко по-другому. Бабушка уже не стоит, не вздыхает грустно возле кровати, а узнав, что малыш любит сказки, садится и читает их ему. Или может зайти в наш чат-бот и посмотреть, как она может поиграть с ребенком", - подытожила она.
Крымский детский хоспис — первая в Крыму благотворительная организация, которая уже более шести лет на регулярной основе оказывает и развивает комплексную паллиативную помощь тяжелобольным детям и их семьям.
При поддержке хосписа в 2022 году открылось первое в Республике Крым паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе Республиканской детской клинической больницы в Симферополе на 10 мест — это совместный проект государственного медицинского учреждения и некоммерческой организации в интересах пациента.
Ранее сообщалось, что Крымский детский хоспис вошел в число лучших российских благотворительных организаций. Как сообщала пресс-служба учреждения, по итогам конкурса "Точка отсчета-2025" хоспису присвоен "Золотой стандарт".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Я очень не хотела в хоспис": как в Крыму за детьми ухаживают вместо мамы
Сестричество милосердия активно развивается в Крыму
В Крыму благотворители собрали для тяжелобольных детей 1,4 млн рублей
Актриса Эвелина Бледанс посетила паллиативное отделение медицинской помощи детям на базе РДКБ в Симферополе
8 апреля, 19:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Актриса Эвелина Бледанс высоко оценила работу Крымского детского хосписа
 
Детский хоспис в КрымуАнна РыжковаКрымНовости КрымадетиЗдоровьеОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:57Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие
15:23Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
15:12Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
15:00В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
14:49Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
14:30ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
14:08Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
14:04Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
13:53Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров
13:43В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
13:36Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
13:24Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
13:12Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
13:05Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета
12:53В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
12:46Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
12:38В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
12:27Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
12:20У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
12:11Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
Лента новостейМолния