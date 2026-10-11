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В Крыму на свет появились 115 двоен
В Крыму на свет появились 115 двоен - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Крыму на свет появились 115 двоен
В Крыму с начала года на свет появилось 115 двоен, чаще всего рождение таких малышей регистрировали в Симферополе и Симферопольском районе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T09:46
2026-10-11T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на свет появилось 115 двоен, чаще всего рождение таких малышей регистрировали в Симферополе и Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минюста.Кроме того, немало близнецов было в Евпатории, Керчи, Ялте, Феодосии и в Бахчисарайском районе.Чаще дети были однополыми - 62%, а разнополые двойни составили 38%. Чаще всего двойни рождались в семьях, где уже есть дети, добавили в минюсте.Ранее сообщалось, что в Республике Крым отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен. Еженедельно отделы ЗАГС регистрируют в среднем пять пар близнецов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именамиВремя свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделюВ Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми
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минюст крыма, крым, демография, рождаемость, семья, общество, новости крыма
В Крыму на свет появились 115 двоен
В Крыму с начала года родились 115 двоен – минюст