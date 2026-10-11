https://crimea.ria.ru/20261011/v-krymu-na-svet-poyavilis-115-dvoen-1159978351.html

В Крыму на свет появились 115 двоен

В Крыму на свет появились 115 двоен - РИА Новости Крым, 11.10.2026

В Крыму на свет появились 115 двоен

В Крыму с начала года на свет появилось 115 двоен, чаще всего рождение таких малышей регистрировали в Симферополе и Симферопольском районе. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T09:46

2026-10-11T09:46

2026-10-11T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на свет появилось 115 двоен, чаще всего рождение таких малышей регистрировали в Симферополе и Симферопольском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минюста.Кроме того, немало близнецов было в Евпатории, Керчи, Ялте, Феодосии и в Бахчисарайском районе.Чаще дети были однополыми - 62%, а разнополые двойни составили 38%. Чаще всего двойни рождались в семьях, где уже есть дети, добавили в минюсте.Ранее сообщалось, что в Республике Крым отмечается стабильно высокий уровень рождаемости двоен. Еженедельно отделы ЗАГС регистрируют в среднем пять пар близнецов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Арон и Василиса-Майя: в Крыму детей все чаще называют редкими именамиВремя свадеб: сколько пар поженились в Крыму за неделюВ Крыму открыли 24 пункта проката для молодых семей с детьми

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минюст крыма, крым, демография, рождаемость, семья, общество, новости крыма