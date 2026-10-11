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В Керчи насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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В Керчи насмерть сбили пешехода
В Керчи насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Керчи насмерть сбили пешехода
В Керчи на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила пенсионера, сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T13:32
2026-10-11T13:32
ситуация на дорогах крыма
дтп
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Керчи на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила пенсионера, сообщили в полиции Крыма.По информации МВД, авария произошла в воскресенье около 6:50.В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы.Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее 68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое. Также иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе на трассе в Сакском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочинеКамера все видит: какие нарушения ПДД чаще всего фиксирует видеонаблюдениеВ Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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дтп, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, керчь, происшествия
В Керчи насмерть сбили пешехода

В Керчи на переходе насмерть сбили пенсионера

13:32 11.10.2026
 
© Полиция КрымаВ Керчи на переходе насмерть сбили пенсионера
В Керчи на переходе насмерть сбили пенсионера
© Полиция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Керчи на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила пенсионера, сообщили в полиции Крыма.
По информации МВД, авария произошла в воскресенье около 6:50.
"Предварительно, 34-летний водитель, управляя автомобилем "Toyota" двигаясь по улице Свердлова при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на неустановленного пешехода около 70 лет", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее 68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое. Также иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе на трассе в Сакском районе Крыма.
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