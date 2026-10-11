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В Керчи насмерть сбили пешехода
В Керчи насмерть сбили пешехода - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Керчи насмерть сбили пешехода
В Керчи на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила пенсионера, сообщили в полиции Крыма. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T13:32
2026-10-11T13:32
2026-10-11T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Керчи на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила пенсионера, сообщили в полиции Крыма.По информации МВД, авария произошла в воскресенье около 6:50.В результате ДТП пешеход получил смертельные травмы.Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.Ранее 68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое. Также иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе на трассе в Сакском районе Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток за рулем авто опрокинул иномарку и насмерть сбил ребенка на обочинеКамера все видит: какие нарушения ПДД чаще всего фиксирует видеонаблюдениеВ Крыму водитель насмерть сбил ребенка на "зебре" - приговор суда
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РИА Новости Крым
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В Керчи насмерть сбили пешехода
В Керчи на переходе насмерть сбили пенсионера