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В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
В Турции результате аварии на трассе Измир-Стамбул, с участием туристического автобуса и эвакуатора погибли 11 человек, 27 получили ранения, один из них —... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T13:55
2026-10-11T13:55
2026-10-11T14:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Турции результате аварии на трассе Измир-Стамбул, с участием туристического автобуса и эвакуатора погибли 11 человек, 27 получили ранения, один из них — серьезные. Об этом сообщает телеканал NTV.Согласно информации, полученной от источников в службах безопасности, туристический автобус пропустил перекресток Маниса-Ахисар и попытался сдать назад, когда в заднюю часть автобуса врезался эвакуатор.На место происшествия были направлены медицинские и спасательные бригады, оперативно начаты спасательные работы, говорится в пресс-релизе канцелярии губернатора Манисы."В результате аварии погибли 11 человек, 27 получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы", - сообщили в канцелярии.Ранее автобус попал в аварию на территории аэропорта турецкой Антальи, в результате ДТП пострадали пятеро россиян, включая трехлетнего ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 раненыВ Турции загорелся туристический катер со 115 пассажирами13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции
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происшествия, турция, дтп, автобус, в мире
В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
В ДТП с автобусом и эвакуатором в Турции погибли 11 человек и 27 получили ранения
13:55 11.10.2026 (обновлено: 14:44 11.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Турции результате аварии на трассе Измир-Стамбул, с участием туристического автобуса и эвакуатора погибли 11 человек, 27 получили ранения, один из них — серьезные. Об этом сообщает телеканал NTV.
"В районе Ахисар провинции Маниса, примерно в 11:10 утра на трассе Гебзе-Орхангази-Измир произошло столкновение туристического автобуса и эвакуатора", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно информации, полученной от источников в службах безопасности, туристический автобус пропустил перекресток Маниса-Ахисар и попытался сдать назад, когда в заднюю часть автобуса врезался эвакуатор.
На место происшествия были направлены медицинские и спасательные бригады, оперативно начаты спасательные работы, говорится в пресс-релизе канцелярии губернатора Манисы.
"В результате аварии погибли 11 человек, 27 получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы", - сообщили в канцелярии.
Ранее автобус попал
в аварию на территории аэропорта турецкой Антальи, в результате ДТП пострадали пятеро россиян, включая трехлетнего ребенка.
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