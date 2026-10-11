https://crimea.ria.ru/20261011/v-dtp-s-turisticheskim-avtobusom-v-turtsii-pogiblo-11-chelovek-1160120115.html

В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек

В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек - РИА Новости Крым, 11.10.2026

В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек

В Турции результате аварии на трассе Измир-Стамбул, с участием туристического автобуса и эвакуатора погибли 11 человек, 27 получили ранения, один из них —... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T13:55

2026-10-11T13:55

2026-10-11T14:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В Турции результате аварии на трассе Измир-Стамбул, с участием туристического автобуса и эвакуатора погибли 11 человек, 27 получили ранения, один из них — серьезные. Об этом сообщает телеканал NTV.Согласно информации, полученной от источников в службах безопасности, туристический автобус пропустил перекресток Маниса-Ахисар и попытался сдать назад, когда в заднюю часть автобуса врезался эвакуатор.На место происшествия были направлены медицинские и спасательные бригады, оперативно начаты спасательные работы, говорится в пресс-релизе канцелярии губернатора Манисы."В результате аварии погибли 11 человек, 27 получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы", - сообщили в канцелярии.Ранее автобус попал в аварию на территории аэропорта турецкой Антальи, в результате ДТП пострадали пятеро россиян, включая трехлетнего ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 раненыВ Турции загорелся туристический катер со 115 пассажирами13 человек пострадали в ДТП с 16 машинами в Турции

турция

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, турция, дтп, автобус, в мире