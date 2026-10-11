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В Брянской области участились случаи сброса взрывчатки с БПЛА
В Брянской области участились случаи сброса взрывчатки с БПЛА - РИА Новости Крым, 11.10.2026
В Брянской области участились случаи сброса взрывчатки с БПЛА
ВСУ стали чаще сбрасывать взрывчатку с беспилотников в Брянской области, предупредил губернатор Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T17:21
2026-10-11T17:21
2026-10-11T17:21
брянск
брянская область
егор ковальчук
новости сво
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беспилотник (бпла, дрон)
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. ВСУ стали чаще сбрасывать взрывчатку с беспилотников в Брянской области, предупредил губернатор Егор Ковальчук.По его информации, сбрасываемые взрывные устройства представляют собой тубус, внутри которого находятся акселерометр и датчик на изменение магнитного поля. Устройства включаются при падении на землю, срабатывают при прикосновении к ним, а также бесконтактно на металлические предметы, находящиеся в радиусе до одного метра.Егор Ковальчук также сообщил, что в Жуковском районе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, сброшенном с беспилотника самолетного типа, погиб мирный житель.Ранее Ковальчук сообщал, что 12 человек, в том числе семеро студентов, ранены при атаке ВСУ по Трубчевску в Брянской области. Также два человека погибли в результате сброса взрывчатки с украинского дрона на жилой дом в Брянской области.10 октября железнодорожное сообщение было нарушено из-за атаки дронов ВСУ в Выгоничском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по железной дороге в Брянской области - поврежден мостДрон ВСУ атаковал главу муниципального округа в Брянской областиВ ЛНР из-за атак ВСУ погибли два человека и пострадали 10
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брянск, брянская область, егор ковальчук, новости сво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости, всу (вооруженные силы украины)
В Брянской области участились случаи сброса взрывчатки с БПЛА
В Брянской области участились случаи сброса взрывчатки с БПЛА