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Учения миротворческих сил ОДКБ стартуют в Белоруссии
Учения миротворческих сил ОДКБ стартуют в Белоруссии - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Учения миротворческих сил ОДКБ стартуют в Белоруссии
Российские военные прибыли в Белоруссию для участия в учениях с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T16:45
2026-10-11T16:45
2026-10-11T16:45
организация договора о коллективной безопасности (одкб)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российские военные прибыли в Белоруссию для участия в учениях с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026", сообщили в Объединенном пресс-центре учения ОДКБ.Уточняется, что в республику прибыли военные общевойсковой армии Центрального военного округа.Основу российского воинского контингента составляют мотострелковые и разведывательные подразделения, подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты, медицинские подразделения, а также расчеты войск беспилотных систем.В выполнении учебно-боевых задач задействовано около 40 единиц военной и специальной техники российского контингента, включая бронетранспортеры БТР-82А, тактические вездеходы "Улан-1" и "Улан-2", квадроциклы и мотоциклы.Учения проходят с 12 по 16 октября. В ходе учений "Нерушимое братство-2026", военные будут отрабатывать проведение миротворческих операций. А в ходе учений "Барьер-2026" – отработаются вопросы ликвидации источников биологических угроз.27 сентября сообщалось, что в России стартовали учения с участием военных из стран ОДКБ. В Челябинскую область прибыли военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Генерал-полковник Андрей Сердюков отмечал, что все эти мероприятия плановые и не направлены против третьих стран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для учений Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможностиЛазерный комплекс "Заря" уничтожил БПЛА на расстоянии 6 километров
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организация договора о коллективной безопасности (одкб), вооруженные силы россии, белоруссия, учения, безопасность, россия, видео
Учения миротворческих сил ОДКБ стартуют в Белоруссии
Учения миротворческих сил ОДКБ стартуют в Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российские военные прибыли в Белоруссию для участия в учениях с Миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2026" и "Барьер-2026", сообщили в Объединенном пресс-центре учения ОДКБ.
Уточняется, что в республику прибыли военные общевойсковой армии Центрального военного округа.
"Перегруппировка подразделений российского воинского контингента на территорию Республики осуществлялась комбинированным способом. По прибытии в район проведения учения военнослужащие приступили к подготовке вооружения и военной техники к практическим действиям", - говорится в сообщении.
Основу российского воинского контингента составляют мотострелковые и разведывательные подразделения, подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, РХБ защиты, медицинские подразделения, а также расчеты войск беспилотных систем.
В выполнении учебно-боевых задач задействовано около 40 единиц военной и специальной техники российского контингента, включая бронетранспортеры БТР-82А, тактические вездеходы "Улан-1" и "Улан-2", квадроциклы и мотоциклы.
Учения проходят с 12 по 16 октября. В ходе учений "Нерушимое братство-2026", военные будут отрабатывать проведение миротворческих операций. А в ходе учений "Барьер-2026" – отработаются вопросы ликвидации источников биологических угроз.
27 сентября сообщалось, что в России стартовали
учения с участием военных из стран ОДКБ. В Челябинскую область прибыли военнослужащие из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Генерал-полковник Андрей Сердюков отмечал, что все эти мероприятия плановые и не направлены против третьих стран.
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