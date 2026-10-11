https://crimea.ria.ru/20261011/tsifrovye-medspravki-dlya-voditeley-kak-novshestvo-otrazitsya-na-avtovladeltsakh-1159996449.html

Цифровые медсправки для водителей: как новшество отразится на автовладельцах

Цифровые медсправки для водителей: как новшество отразится на автовладельцах - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Цифровые медсправки для водителей: как новшество отразится на автовладельцах

Новые правила медицинского освидетельствования водителей, которые вступают в силу с 1 марта 2027 года, избавят от поддельных справок и уберут с дорог водителей... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T20:41

2026-10-11T20:41

2026-10-11T20:41

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водители

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Новые правила медицинского освидетельствования водителей, которые вступают в силу с 1 марта 2027 года, избавят от поддельных справок и уберут с дорог водителей с опасными диагнозами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Второе изменение тоже глобальное, считает эксперт, оно касается состояния здоровья водителя.Время водителям дается для дополнительных исследований, прохождения специалистов, разъяснил вице-президент Национального автомобильного союза. Возможно, диагноз будет опровергнут, если он поставлен ошибочно. Если же диагноз закрепляется, тогда действие прав приостанавливается до момента выздоровления. В случае же хронического заболевания, которое не поддается лечению, фактически прав не будет уже пожизненно, подчеркнул он."Психическая нестабильность, шизофрения, эпилепсия, наркотическая зависимость или любая другая похожая зависимость. Понятно, что это отсутствие зрения или конечностей - рук, ног, что не дает возможности водить транспорт, и так далее. Это такие ключевые заболевания, которые действительно серьезным образом могут влиять на безопасность", - пояснил он.По мнению эксперта, новшества не увеличат время получения справок. Ведь процедура получения медицинских заключений предоставляется водителям во многих лечебных заведениях, а выявление опасных диагнозов возможно уже на стадии диспансеризации, которую проходят практически все жители страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил рискиВ России будут аннулировать водительские права при опасных болезняхМедицинские справки смогут получить близкие родственники пациентов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, медицина, здоровье, водители, мнения