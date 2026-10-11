https://crimea.ria.ru/20261011/tsifrovye-medspravki-dlya-voditeley-kak-novshestvo-otrazitsya-na-avtovladeltsakh-1159996449.html
Цифровые медсправки для водителей: как новшество отразится на автовладельцах
Цифровые медсправки для водителей: как новшество отразится на автовладельцах - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Цифровые медсправки для водителей: как новшество отразится на автовладельцах
Новые правила медицинского освидетельствования водителей, которые вступают в силу с 1 марта 2027 года, избавят от поддельных справок и уберут с дорог водителей... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T20:41
2026-10-11T20:41
2026-10-11T20:41
россия
общество
медицина
здоровье
водители
мнения
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/04/1d/1119527857_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_49743005efc2ccbb13c7ca255ce10073.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Новые правила медицинского освидетельствования водителей, которые вступают в силу с 1 марта 2027 года, избавят от поддельных справок и уберут с дорог водителей с опасными диагнозами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Второе изменение тоже глобальное, считает эксперт, оно касается состояния здоровья водителя.Время водителям дается для дополнительных исследований, прохождения специалистов, разъяснил вице-президент Национального автомобильного союза. Возможно, диагноз будет опровергнут, если он поставлен ошибочно. Если же диагноз закрепляется, тогда действие прав приостанавливается до момента выздоровления. В случае же хронического заболевания, которое не поддается лечению, фактически прав не будет уже пожизненно, подчеркнул он."Психическая нестабильность, шизофрения, эпилепсия, наркотическая зависимость или любая другая похожая зависимость. Понятно, что это отсутствие зрения или конечностей - рук, ног, что не дает возможности водить транспорт, и так далее. Это такие ключевые заболевания, которые действительно серьезным образом могут влиять на безопасность", - пояснил он.По мнению эксперта, новшества не увеличат время получения справок. Ведь процедура получения медицинских заключений предоставляется водителям во многих лечебных заведениях, а выявление опасных диагнозов возможно уже на стадии диспансеризации, которую проходят практически все жители страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новый порядок аннулирования водительских прав в РФ: эксперт оценил рискиВ России будут аннулировать водительские права при опасных болезняхМедицинские справки смогут получить близкие родственники пациентов
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/04/1d/1119527857_159:0:1599:1080_1920x0_80_0_0_f4bfd4d5cfda5bb01743ec16749f1ab0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, медицина, здоровье, водители, мнения
Цифровые медсправки для водителей: как новшество отразится на автовладельцах
Цифровые медсправки для водителей усилят безопасность на дорогах - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым.
Новые правила медицинского освидетельствования водителей, которые вступают в силу
с 1 марта 2027 года, избавят от поддельных справок и уберут с дорог водителей с опасными диагнозами. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
"У нас есть два фундаментальных изменения. Первое - теперь все справки должны быть цифровые. Соответственно, не все организации смогут их выдавать. Только те, кто аккредитован государством. Здесь уже никаких лазеек для мошенников фактически не остается. Справку купить уже будет невозможно", - отметил он.
Второе изменение тоже глобальное, считает эксперт, оно касается состояния здоровья водителя.
"Даже если у него уже есть действующие права, и он вдруг обратился к любому врачу, который вдруг выявляет заболевание, несовместимое с возможностью водить автомобиль, то действие прав в этом случае приостанавливается. У водителя есть три месяца на то, чтобы, либо подтвердить, либо опровергнуть диагноз", - сказал собеседник.
Время водителям дается для дополнительных исследований, прохождения специалистов, разъяснил вице-президент Национального автомобильного союза. Возможно, диагноз будет опровергнут, если он поставлен ошибочно. Если же диагноз закрепляется, тогда действие прав приостанавливается до момента выздоровления. В случае же хронического заболевания, которое не поддается лечению, фактически прав не будет уже пожизненно, подчеркнул он.
"Психическая нестабильность, шизофрения, эпилепсия, наркотическая зависимость или любая другая похожая зависимость. Понятно, что это отсутствие зрения или конечностей - рук, ног, что не дает возможности водить транспорт, и так далее. Это такие ключевые заболевания, которые действительно серьезным образом могут влиять на безопасность", - пояснил он.
По мнению эксперта, новшества не увеличат время получения справок. Ведь процедура получения медицинских заключений предоставляется водителям во многих лечебных заведениях, а выявление опасных диагнозов возможно уже на стадии диспансеризации, которую проходят практически все жители страны.
"У нас нет риска потерять цифровую справку. Также нивелируется возможность недобросовестным людям получить эту справку без посещения врача. Это уж сто процентов. Не надо бегать за какими-то печатями и прочим. В общем, кроме удобства, я больше ничего не вижу", - заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: