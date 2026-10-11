https://crimea.ria.ru/20261011/tramp-zelenskomu-sleduet-provesti-vybory-na-ukraine-1160115146.html
Трамп: Зеленскому следует провести выборы на Украине
Трамп: Зеленскому следует провести выборы на Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Трамп: Зеленскому следует провести выборы на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T07:37
2026-10-11T07:37
2026-10-11T07:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине.Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав беседу успешной. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из Алешек Искра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дональд трамп, новости, сша, украина, выборы, владимир зеленский
Трамп: Зеленскому следует провести выборы на Украине
Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине