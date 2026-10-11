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Трамп: Зеленскому следует провести выборы на Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Трамп: Зеленскому следует провести выборы на Украине
Трамп: Зеленскому следует провести выборы на Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Трамп: Зеленскому следует провести выборы на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T07:37
2026-10-11T07:37
дональд трамп
новости
сша
украина
выборы
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине.Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав беседу успешной. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Важный прецедент: американист оценил "дизельную сделку" США с Россией Американская сторона готова помочь в доставке помощи и эвакуации из Алешек Искра проскочила: что значит досрочное прекращение переговоров Киева и США
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дональд трамп, новости, сша, украина, выборы, владимир зеленский
Трамп: Зеленскому следует провести выборы на Украине

Трамп заявил, что Зеленскому следует провести выборы на Украине

07:37 11.10.2026
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине.
"Я думаю, что ему (Зеленскому - ред.) следует провести выборы. Он уже много раз мог урегулировать этот конфликт, и ему нужно провести выборы", - сказал Трамп журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
Вчера, 20:37
Трамп: Украине нужен новый лидер вместо Зеленского
Накануне, 9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав беседу успешной. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.
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Дональд ТрампНовостиСШАУкраинаВыборыВладимир Зеленский
 
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