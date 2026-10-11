https://crimea.ria.ru/20261011/tramp-rossiya-i-ukraina-soglasilis-na-energeticheskoe-peremirie-1160123006.html
Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие
Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие
Россия и Украина согласовали энергетическое перемирие, утверждает президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в сети Truth Social. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T17:25
2026-10-11T17:25
2026-10-11T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Россия и Украина согласовали энергетическое перемирие, утверждает президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в сети Truth Social.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не стремится к мирному урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что нынешний глава киевского режима мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать.Сегодня, по словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Трамп также отметил, что Владимиру Зеленскому следует провести выборы на Украине.9 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, назвав беседу успешной. После Минфин США сообщил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизельного топлива из России. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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дональд трамп, сша, россия, украина, перемирие, энергетика, новости
Трамп: Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие
Трамп заявил о согласованном энергетическом перемирии между Москвой и Киевом
17:25 11.10.2026 (обновлено: 17:48 11.10.2026)