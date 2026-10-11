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Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в "океан Трампа" или "океан Америк" до своего ухода с поста. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в "океан Трампа" или "океан Америк" до своего ухода с поста.Во время своего выступления перед избирателями в штате Теннесси президент вспомнил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка.Ранее Трамп заявил, что его администрация думает над возможным переименованием Ормузского пролива в честь американского лидера.Трамп ранее подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. На его берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио. Переименованию предшествовали торговые разногласия с провинцией и Канадой в целом. Премьер Канады Марк Карни заявил, что в этой стране продолжат использовать старое название.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, сша, новости, в мире, атлантический океан, тихий океан
Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
Трамп думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в честь себя или Америк
11:15 11.10.2026 (обновлено: 11:25 11.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в "океан Трампа" или "океан Америк" до своего ухода с поста.
Во время своего выступления перед избирателями в штате Теннесси президент вспомнил о переименовании озера Онтарио в озеро Америка.
"Я думал насчет Атлантического или Тихого (океана - ред.)... Мы назовем его "океан Трампа" или "океан Америк". Нам нужно это сделать до моего ухода", - сказал Трамп, выступая перед избирателями в штате Теннесси.
Ранее Трамп заявил, что его администрация думает над возможным переименованием Ормузского пролива в честь американского лидера.
Трамп ранее подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Онтарио входит в систему Великих озер и расположено на границе США и Канады. На его берегах находятся американский штат Нью-Йорк и канадская провинция Онтарио. Переименованию предшествовали торговые разногласия с провинцией и Канадой в целом. Премьер Канады Марк Карни заявил, что в этой стране продолжат использовать старое название.
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