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Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
Ночью в Сочи скутер влетел в припаркованный автобус. Водитель скутера погиб на месте, еще одна девушка получила ранения, сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T10:23
2026-10-11T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Ночью в Сочи скутер влетел в припаркованный автобус. Водитель скутера погиб на месте, еще одна девушка получила ранения, сообщили в полиции Кубани.Водитель скончался до приезда скорой помощи, а 17-летняя девушка-пассажир, с травмами госпитализирована. Личность погибшего водителя устанавливается.Ранее десять человек пострадали в столкновении двух маршруток на шоссе в Новороссийске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детейВ Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школуТри человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области
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РИА Новости Крым
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сочи, дтп, происшествия, новости, мвд по краснодарскому краю, кубань
Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
В Сочи водитель скутера погиб при столкновении с автобусом