Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261011/smertelnoe-dtp-v-sochi-skuter-vletel-v-avtobus-1160117637.html
Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
Ночью в Сочи скутер влетел в припаркованный автобус. Водитель скутера погиб на месте, еще одна девушка получила ранения, сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T10:23
2026-10-11T10:23
сочи
дтп
происшествия
новости
мвд по краснодарскому краю
кубань
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/09/1c/1120996841_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4af647feed2c379696d3423809dbec19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Ночью в Сочи скутер влетел в припаркованный автобус. Водитель скутера погиб на месте, еще одна девушка получила ранения, сообщили в полиции Кубани.Водитель скончался до приезда скорой помощи, а 17-летняя девушка-пассажир, с травмами госпитализирована. Личность погибшего водителя устанавливается.Ранее десять человек пострадали в столкновении двух маршруток на шоссе в Новороссийске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детейВ Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школуТри человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области
сочи
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/09/1c/1120996841_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_bcba8f17de349bac6c95c48be74cdacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, дтп, происшествия, новости, мвд по краснодарскому краю, кубань
Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус

В Сочи водитель скутера погиб при столкновении с автобусом

10:23 11.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Ночью в Сочи скутер влетел в припаркованный автобус. Водитель скутера погиб на месте, еще одна девушка получила ранения, сообщили в полиции Кубани.
"Сегодня около 3:30 в городе Сочи водитель скутера, двигаясь по улице Пластунской, допустил наезд на припаркованный автобус "Скания", - говорится в сообщении.
Водитель скончался до приезда скорой помощи, а 17-летняя девушка-пассажир, с травмами госпитализирована. Личность погибшего водителя устанавливается.
Ранее десять человек пострадали в столкновении двух маршруток на шоссе в Новороссийске.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детей
В Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школу
Три человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области
 
СочиДТППроисшествияНовостиМВД по Краснодарскому краюКубань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19В Польше сообщили о возможном покушении на премьера Дональда Туска
15:40Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
15:09На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
14:46В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
14:22Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
13:55В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
13:32В Керчи насмерть сбили пешехода
13:04Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
12:54Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки
12:46Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
12:24Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
12:09В Рунете произошел масштабный сбой
12:01Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза
11:39Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
11:15Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
10:56В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
10:44Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
10:23Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
10:14БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
09:46В Крыму на свет появились 115 двоен
Лента новостейМолния