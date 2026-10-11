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Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус

Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус

Ночью в Сочи скутер влетел в припаркованный автобус. Водитель скутера погиб на месте, еще одна девушка получила ранения, сообщили в полиции Кубани. РИА Новости Крым, 11.10.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Ночью в Сочи скутер влетел в припаркованный автобус. Водитель скутера погиб на месте, еще одна девушка получила ранения, сообщили в полиции Кубани.Водитель скончался до приезда скорой помощи, а 17-летняя девушка-пассажир, с травмами госпитализирована. Личность погибшего водителя устанавливается.Ранее десять человек пострадали в столкновении двух маршруток на шоссе в Новороссийске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП в Сочи: погибли двое взрослых и трое детейВ Крыму 7-летний мальчик попал под машину по пути в школуТри человека погибли в ДТП с лосем в Орловской области

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кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, дтп, происшествия, новости, мвд по краснодарскому краю, кубань