https://crimea.ria.ru/20261011/skolko-lyudey-pereseli-na-obschestvennyy-transport-v-krymu-1159998922.html

Сколько людей пересели на общественный транспорт в Крыму

Сколько людей пересели на общественный транспорт в Крыму - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Сколько людей пересели на общественный транспорт в Крыму

Количество пассажиров "Крымавтотранса" по итогу восьми месяцев 2026 года составляет 4 миллиона 931 тысячи пассажиров, что на 1 процент меньше от данных прошлого РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T07:09

2026-10-11T07:09

2026-10-11T07:09

"крымавтотранс"

вячеслав мартынов

общественный транспорт

транспорт

логистика

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Количество пассажиров "Крымавтотранса" по итогу восьми месяцев 2026 года составляет 4 миллиона 931 тысячи пассажиров, что на 1 процент меньше от данных прошлого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.По его мнению, статистика отразила рост внутренних перевозок. Цены на топливо были достаточно высокие, поэтому многие люди пересели на общественный транспорт."Иногда я привожу такую "статистику на коленке". Если среднестатистическая крымская семья приобретает автомобиль в семью, например, из трех человек, муж, жена и ребенок, то мы теряем около тысячи поездок в год. Это условно, а может быть, даже и больше. Сейчас произошла обратная ситуация - машины поставили в гаражи и сели на автобусы, и мы условно приобрели эту тысячу поездок в год", - разъяснил директор предприятия.Гость эфира также озвучил данные по трем основным направлениям транспорта в Крыму.Среднесуточное количество людей, которые ежедневно пользуются услугами общественного транспорта в Крыму составляет в этом году 20 300 пассажиров, а в прошлом году эта цифра была 20 500. Уменьшилось оно на 1%, заметил директор "Крымавтотранса"."Хочется порадоваться за столицу нашей республики. Несмотря на все сложности, здесь пассажиропоток увеличился на 4% в сравнении с прошлым годом. То есть симферопольцы как раз массово сели на автобусы и поехали к морю, пользуясь услугами нашего предприятия и предприятий перевозчиков", - констатировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентовВ Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСЧто изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний период

https://crimea.ria.ru/20261006/slazhennaya-igra-kak-perevozchiki-uderzhali-sezon-v-krymu-vo-vremya-krizisa-1160001806.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крымавтотранс", вячеслав мартынов, общественный транспорт, транспорт, логистика, новости крыма, общество