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Сколько людей пересели на общественный транспорт в Крыму
Сколько людей пересели на общественный транспорт в Крыму - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Сколько людей пересели на общественный транспорт в Крыму
Количество пассажиров "Крымавтотранса" по итогу восьми месяцев 2026 года составляет 4 миллиона 931 тысячи пассажиров, что на 1 процент меньше от данных прошлого РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T07:09
2026-10-11T07:09
2026-10-11T07:09
"крымавтотранс"
вячеслав мартынов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Количество пассажиров "Крымавтотранса" по итогу восьми месяцев 2026 года составляет 4 миллиона 931 тысячи пассажиров, что на 1 процент меньше от данных прошлого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.По его мнению, статистика отразила рост внутренних перевозок. Цены на топливо были достаточно высокие, поэтому многие люди пересели на общественный транспорт."Иногда я привожу такую "статистику на коленке". Если среднестатистическая крымская семья приобретает автомобиль в семью, например, из трех человек, муж, жена и ребенок, то мы теряем около тысячи поездок в год. Это условно, а может быть, даже и больше. Сейчас произошла обратная ситуация - машины поставили в гаражи и сели на автобусы, и мы условно приобрели эту тысячу поездок в год", - разъяснил директор предприятия.Гость эфира также озвучил данные по трем основным направлениям транспорта в Крыму.Среднесуточное количество людей, которые ежедневно пользуются услугами общественного транспорта в Крыму составляет в этом году 20 300 пассажиров, а в прошлом году эта цифра была 20 500. Уменьшилось оно на 1%, заметил директор "Крымавтотранса"."Хочется порадоваться за столицу нашей республики. Несмотря на все сложности, здесь пассажиропоток увеличился на 4% в сравнении с прошлым годом. То есть симферопольцы как раз массово сели на автобусы и поехали к морю, пользуясь услугами нашего предприятия и предприятий перевозчиков", - констатировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Общественный транспорт в Крыму будут подстраивать под студентовВ Симферополе улучшат проблемную маршрутную сеть на ГРЭСЧто изменится в работе транспорта в Крыму в осенне-зимний период
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"крымавтотранс", вячеслав мартынов, общественный транспорт, транспорт, логистика, новости крыма, общество
Сколько людей пересели на общественный транспорт в Крыму
Почти 5 миллионов пассажиров обслужили перевозчики в Крыму за восемь месяцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым.
Количество пассажиров "Крымавтотранса" по итогу восьми месяцев 2026 года составляет 4 миллиона 931 тысячи пассажиров, что на 1 процент меньше от данных прошлого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.
"Сезон устоял. Мы работали в полную силу, и наши перевозчики тоже смогли мобилизоваться и проявить себя максимально слаженной командой. Если мы говорим о том, что прошлый сезон был просто невиданно хорошим, то я не могу сказать, что этот - невиданно плохой. Падение статистики составило всего один процент. С учетом всех обстоятельств, которые были вокруг нас, мы считаем, что это вообще не потери, а просто условная статистическая погрешность", - отметил гость студии.
По его мнению, статистика отразила рост внутренних перевозок. Цены на топливо были достаточно высокие, поэтому многие люди пересели на общественный транспорт.
"Иногда я привожу такую "статистику на коленке". Если среднестатистическая крымская семья приобретает автомобиль в семью, например, из трех человек, муж, жена и ребенок, то мы теряем около тысячи поездок в год. Это условно, а может быть, даже и больше. Сейчас произошла обратная ситуация - машины поставили в гаражи и сели на автобусы, и мы условно приобрели эту тысячу поездок в год", - разъяснил директор предприятия.
Гость эфира также озвучил данные по трем основным направлениям транспорта в Крыму.
"По междугородному направлению в 2025 году пассажиров было 2 млн 547 тысяч, а в этом - 2 млн 450 тысяч. То есть падение 4%, около 100 тысяч. Но мы понимаем, что в условиях этого сезона это успех. Межрегиональное направление - тут падение на 10%. Было 210 тысяч человек. В этом году - 188 тысяч. Это как раз те люди, которые приехали к нам с материка, с больших городов и, отправились обратно. При этом с учетом, что прошлый сезон был уникальный, и он был плюс 14% роста, в этом сложном периоде минус 10%, не так и плохо. Пригородное направление 2 млн 230 тысяч - в прошлом году, в этом году - 2 млн 293 тысячи. То есть даже рост 3%", - поделился Мартынов.
Среднесуточное количество людей, которые ежедневно пользуются услугами общественного транспорта в Крыму составляет в этом году 20 300 пассажиров, а в прошлом году эта цифра была 20 500. Уменьшилось оно на 1%, заметил директор "Крымавтотранса".
"Хочется порадоваться за столицу нашей республики. Несмотря на все сложности, здесь пассажиропоток увеличился на 4% в сравнении с прошлым годом. То есть симферопольцы как раз массово сели на автобусы и поехали к морю, пользуясь услугами нашего предприятия и предприятий перевозчиков", - констатировал он.
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