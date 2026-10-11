https://crimea.ria.ru/20261011/sily-pvo-unichtozhili-112-dronov-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf-1160125362.html

Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ

Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ

Днем силы ПВО ликвидировали 112 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T20:30

2026-10-11T20:30

2026-10-11T20:30

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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атаки всу на крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Днем силы ПВО ликвидировали 112 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Республики Крым.В течение ночи силы ПВО уничтожили 479 вражеских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво