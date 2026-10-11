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Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ
Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ
Днем силы ПВО ликвидировали 112 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T20:30
2026-10-11T20:30
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Днем силы ПВО ликвидировали 112 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Республики Крым.В течение ночи силы ПВО уничтожили 479 вражеских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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60
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво
Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ

112 дронов уничтожили за день силы ПВО над Крымом и другими регионами России

20:30 11.10.2026
 
© РИА НовостиРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Днем силы ПВО ликвидировали 112 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня, с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 112 украинских беспилотных летательных средств", - говорится в сообщении.
Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Республики Крым.
В течение ночи силы ПВО уничтожили 479 вражеских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.
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