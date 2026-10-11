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Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ
Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ
Днем силы ПВО ликвидировали 112 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T20:30
2026-10-11T20:30
2026-10-11T20:30
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Днем силы ПВО ликвидировали 112 вражеских БПЛА над Крымом и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской областей, Московского региона и Республики Крым.В течение ночи силы ПВО уничтожили 479 вражеских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, пво
Силы ПВО уничтожили 112 дронов над Крымом и другими регионами РФ
112 дронов уничтожили за день силы ПВО над Крымом и другими регионами России