https://crimea.ria.ru/20261011/rossiyskie-voyska-osvobodili-esche-chetyre-naselennykh-punkta-1160118705.html

Российские войска освободили еще четыре населенных пункта

Российские войска освободили еще четыре населенных пункта - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Российские войска освободили еще четыре населенных пункта

Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и еще два в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T12:24

2026-10-11T12:24

2026-10-11T12:24

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и еще два в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.Также подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское Донецкой Народной Республики.Ранее подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии