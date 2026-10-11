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Российские войска освободили еще четыре населенных пункта - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
Российские войска освободили еще четыре населенных пункта - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и еще два в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T12:24
2026-10-11T12:24
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и еще два в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.Также подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское Донецкой Народной Республики.Ранее подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Российские войска освободили еще четыре населенных пункта

Российские войска освободили еще четыре населенных пункта

12:24 11.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка контрактников на полигоне ЮВО
Подготовка контрактников на полигоне ЮВО - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и еще два в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля.
"В кольце окружения установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино Харьковской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское Донецкой Народной Республики.
Ранее подразделения российской группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Кияница в Сумской области.
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Министерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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