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ПВО за ночь сбила 479 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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ПВО за ночь сбила 479 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 479 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.10.2026
ПВО за ночь сбила 479 украинских беспилотников
В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 479 вражеских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T09:05
2026-10-11T09:08
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 479 вражеских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение субботы уничтожили над регионами России 78 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости сво, безопасность республики крым и севастополя
ПВО за ночь сбила 479 украинских беспилотников

ПВО за ночь сбила 479 украинских беспилотников над Крымом и другими регонами России

09:05 11.10.2026 (обновлено: 09:08 11.10.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМОГ
МОГ
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 479 вражеских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 479 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение субботы уничтожили над регионами России 78 украинских дронов.
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