https://crimea.ria.ru/20261011/pvo-za-noch-sbila-479-ukrainskikh-bespilotnikov-1160116607.html

ПВО за ночь сбила 479 украинских беспилотников

ПВО за ночь сбила 479 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 11.10.2026

ПВО за ночь сбила 479 украинских беспилотников

В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 479 вражеских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России, сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T09:05

2026-10-11T09:05

2026-10-11T09:08

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи силы ПВО уничтожили 479 вражеских беспилотников над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Нижегородской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в течение субботы уничтожили над регионами России 78 украинских дронов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости сво, безопасность республики крым и севастополя