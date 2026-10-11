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От жары к дождям: какая погода ждет Крым на неделе - РИА Новости Крым, 12.10.2026
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От жары к дождям: какая погода ждет Крым на неделе
От жары к дождям: какая погода ждет Крым на неделе - РИА Новости Крым, 12.10.2026
От жары к дождям: какая погода ждет Крым на неделе
На неделе на полуострове ожидается изменение погодных условий. Весьма высокие для октября показатели термометров снизятся к пределам климатической нормы после... РИА Новости Крым, 12.10.2026
2026-10-11T18:34
2026-10-12T06:26
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. На неделе на полуострове ожидается изменение погодных условий. Весьма высокие для октября показатели термометров снизятся к пределам климатической нормы после обильных осадков со средины семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Однако, начиная со вторника, по его прогнозу, в атмосфере наметятся перемены."Если ночью еще без осадков +11...+16, то в дневные часы скажется влияние холодной фронтальной системы – облаков кучевых форм прибавится, местами прошумят скоротечные дожди, где-то даже могут прогреметь грозы. Что касается количества осадков, то здесь их интенсивность будет небольшой, буквально 1-3 литра воды на метр квадратный, не более", - обозначил специалист.В среду температура составит + 20…+25 градусов, то есть произойдет сброс "летней" жары до умеренных показателей, предупредил Тишковец."В среду, 14 октября, холодный фронт повалит по полной программе, уйдет в акваторию Черного моря. И, соответственно, метеоусловия будут определяться циклонической деятельностью. Здесь уже ливневые дожди будут посерьезнее и, соответственно, ветры развернутся постепенно с южных на северные направления и усилится адвекция холода. Поэтому в ночные часы +9…+14, днем +19…+24 градуса", - сообщил метеоролог.Далее в четверг, дополнил он, ночью +11…+16, днем от +19 до +24. Здесь, по его словам, будет больше просветов, но исключать локальные дожди в тыловой части по-прежнему не стоит."К концу недели с пятницы и до выходных фон атмосферного давления начнет расти, но северная тяга ветров будет усиливаться в порывах до 15 метров в секунду. Немного погода наладится, хотя станет посвежее. По ночам уже от +7 до +12, днем, в лучшем случае, +14…+19, может быть, +15…+20 градусов", - предупредил ведущий специалист "ФОБОСа".Он пояснил, что постепенно температурный режим после летнего тепла будет возвращаться в рамки климатической нормы, которая для Симферополя в октябре составляет +17,5 градусов."Вот такие вот кульбиты и температурные горки ждут Крым на предстоящей семидневке. Если же посмотреть суммарно по поводу осадков, то дожди возможны во вторник, в среду и в четверг, но общее их количество за эти три дня будет составлять на большей части южного и юго-восточного побережья Крыма, от 8 до 13 миллиметров. То есть от 8 до 13 литров воды на квадратный метр", - обратил внимание синоптик.Ну а на западе Крыма, добавил он, и на севере, выпадет всего лишь от 1 до 3 миллиметров или 3 литров воды на квадратный метр за трое суток. Это – незначительно, оценил спикер."Основные дожди будут на юге, на юго-востоке Крыма. Может быть, хорошо прольет землю на востоке - в районе Керченского пролива. Здесь местами может выпасть до 18-23 литров воды на метр квадратный", - заключил Евгений Тишковец.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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5
4.7
96
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, общество, крым, новости крыма
От жары к дождям: какая погода ждет Крым на неделе

Сброс от жары к дождям и температурной норме ожидается в Крыму на неделе

18:34 11.10.2026 (обновлено: 06:26 12.10.2026)
 
Закат в Крыму
Закат в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. На неделе на полуострове ожидается изменение погодных условий. Весьма высокие для октября показатели термометров снизятся к пределам климатической нормы после обильных осадков со средины семидневки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"Самым крутым с точки зрения погоды будет понедельник - здесь непререкаемая власть антициклона, малооблачно, без осадков. Ветер будет юго-восточных направлений 3-8 метров в секунду. Под утро +11…+16, днем +24…+29, возможно даже +25…+30 градусов. Это - температурные показатели летнего месяца", - отметил он.
Однако, начиная со вторника, по его прогнозу, в атмосфере наметятся перемены.
"Если ночью еще без осадков +11...+16, то в дневные часы скажется влияние холодной фронтальной системы – облаков кучевых форм прибавится, местами прошумят скоротечные дожди, где-то даже могут прогреметь грозы. Что касается количества осадков, то здесь их интенсивность будет небольшой, буквально 1-3 литра воды на метр квадратный, не более", - обозначил специалист.
В среду температура составит + 20…+25 градусов, то есть произойдет сброс "летней" жары до умеренных показателей, предупредил Тишковец.
"В среду, 14 октября, холодный фронт повалит по полной программе, уйдет в акваторию Черного моря. И, соответственно, метеоусловия будут определяться циклонической деятельностью. Здесь уже ливневые дожди будут посерьезнее и, соответственно, ветры развернутся постепенно с южных на северные направления и усилится адвекция холода. Поэтому в ночные часы +9…+14, днем +19…+24 градуса", - сообщил метеоролог.
Далее в четверг, дополнил он, ночью +11…+16, днем от +19 до +24. Здесь, по его словам, будет больше просветов, но исключать локальные дожди в тыловой части по-прежнему не стоит.
"К концу недели с пятницы и до выходных фон атмосферного давления начнет расти, но северная тяга ветров будет усиливаться в порывах до 15 метров в секунду. Немного погода наладится, хотя станет посвежее. По ночам уже от +7 до +12, днем, в лучшем случае, +14…+19, может быть, +15…+20 градусов", - предупредил ведущий специалист "ФОБОСа".
Он пояснил, что постепенно температурный режим после летнего тепла будет возвращаться в рамки климатической нормы, которая для Симферополя в октябре составляет +17,5 градусов.
"Вот такие вот кульбиты и температурные горки ждут Крым на предстоящей семидневке. Если же посмотреть суммарно по поводу осадков, то дожди возможны во вторник, в среду и в четверг, но общее их количество за эти три дня будет составлять на большей части южного и юго-восточного побережья Крыма, от 8 до 13 миллиметров. То есть от 8 до 13 литров воды на квадратный метр", - обратил внимание синоптик.
Ну а на западе Крыма, добавил он, и на севере, выпадет всего лишь от 1 до 3 миллиметров или 3 литров воды на квадратный метр за трое суток. Это – незначительно, оценил спикер.
"Основные дожди будут на юге, на юго-востоке Крыма. Может быть, хорошо прольет землю на востоке - в районе Керченского пролива. Здесь местами может выпасть до 18-23 литров воды на метр квадратный", - заключил Евгений Тишковец.
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