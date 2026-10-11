Рейтинг@Mail.ru
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261011/pensioner-iz-komsomolska-na-amure-poluchil-premiyu-keosayana-za-spasenie-detey-na-pozhare-1160125748.html
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре
Премию Кеосаяна получил пенсионер из Комсомольска-на-Амуре за спасение детей на пожаре. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T22:20
2026-10-11T22:20
тигран кеосаян
премия имени тиграна кеосаяна
маргарита симоньян
россия
новости
общество
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/1c/1143739724_0:112:1280:832_1920x0_80_0_0_483c18dbefb9e6eb3bb4482b03a7fb56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Премию Кеосаяна получил пенсионер из Комсомольска-на-Амуре за спасение детей на пожаре. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Миллион рублей от Тиграна получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре. Во время пожара в квартире этажом выше он через соседский балкон спас двух девочек. Старшей десять лет. Она сначала передала Игорю младшую сестру, а потом перебралась сама. Игорь пытался спасти остальных, но дверь горящей квартиры вскрыть не удалось. Погибли четверо детей и их мама. Страшная трагедия. Спасибо вам, Игорь, за две спасенные жизни. Таких людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других, мы и награждаем премией имени Тиграна", - написала она в своем канале в МАКС.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260918/spas-mat-s-synom-iz-gornoy-reki-inal-kozonov-poluchil-premiyu-keosayana-1159518208.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/1c/1143739724_171:0:1280:832_1920x0_80_0_0_a31536e85827ffcaf7f57da2fd665329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тигран кеосаян, премия имени тиграна кеосаяна, маргарита симоньян, россия, новости, общество
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре

Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре

22:20 11.10.2026
 
© Полиция КраснодараДенежные купюры
Денежные купюры
© Полиция Краснодара
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Премию Кеосаяна получил пенсионер из Комсомольска-на-Амуре за спасение детей на пожаре. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Миллион рублей от Тиграна получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре. Во время пожара в квартире этажом выше он через соседский балкон спас двух девочек. Старшей десять лет. Она сначала передала Игорю младшую сестру, а потом перебралась сама. Игорь пытался спасти остальных, но дверь горящей квартиры вскрыть не удалось. Погибли четверо детей и их мама. Страшная трагедия. Спасибо вам, Игорь, за две спасенные жизни. Таких людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других, мы и награждаем премией имени Тиграна", - написала она в своем канале в МАКС.
Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20 премия Кеосаяна вручена Иналу Козонову за спасение женщины и ее сына из бурной реки в Северной Осетии
18 сентября, 20:10
Спас мать с сыном из горной реки: Инал Козонов получил премию Кеосаяна
 
Тигран КеосаянПремия имени Тиграна КеосаянаМаргарита СимоньянРоссияНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:57Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие
15:23Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
15:12Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
15:00В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
14:49Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
14:30ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
14:08Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
14:04Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
13:53Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров
13:43В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
13:36Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
13:24Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
13:12Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
13:05Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета
12:53В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
12:46Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
12:38В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
12:27Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
12:20У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
12:11Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
Лента новостейМолния