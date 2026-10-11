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Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре
Премию Кеосаяна получил пенсионер из Комсомольска-на-Амуре за спасение детей на пожаре. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T22:20
2026-10-11T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Премию Кеосаяна получил пенсионер из Комсомольска-на-Амуре за спасение детей на пожаре. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Миллион рублей от Тиграна получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре. Во время пожара в квартире этажом выше он через соседский балкон спас двух девочек. Старшей десять лет. Она сначала передала Игорю младшую сестру, а потом перебралась сама. Игорь пытался спасти остальных, но дверь горящей квартиры вскрыть не удалось. Погибли четверо детей и их мама. Страшная трагедия. Спасибо вам, Игорь, за две спасенные жизни. Таких людей, которые, рискуя собственной жизнью, спасают других, мы и награждаем премией имени Тиграна", - написала она в своем канале в МАКС.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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тигран кеосаян, премия имени тиграна кеосаяна, маргарита симоньян, россия, новости, общество
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре
Пенсионер из Комсомольска-на-Амуре получил премию Кеосаяна за спасение детей на пожаре