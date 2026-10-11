https://crimea.ria.ru/20261011/pape-lvu-xiv-predstoit-sereznaya-operatsiya-1160120289.html

Папе Льву XIV предстоит серьезная операция

Папе Льву XIV предстоит серьезная операция - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Папе Льву XIV предстоит серьезная операция

Папа Римский Лев XIV сообщил, что ему предстоит операция из-за легочного узелка, обнаруженного на ранней стадии, вмешательство запланировано на ближайшие дни,... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T14:22

2026-10-11T14:22

2026-10-11T14:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Папа Римский Лев XIV сообщил, что ему предстоит операция из-за легочного узелка, обнаруженного на ранней стадии, вмешательство запланировано на ближайшие дни, пишет РИА Новости."Недавно во время обследований врачи обнаружили у меня локализованный узелок в легком. Его выявили на самой ранней стадии, и он четко ограничен. Врачи считают целесообразным провести вмешательство. Поэтому, следуя их рекомендациям, я решил сделать операцию, чтобы удалить его. Операция уже запланирована на ближайшие дни", - сказал понтифик на площади Святого Петра в Ватикане по окончании традиционной воскресной проповеди.Папе Льву 71 год. На апостольский престол он взошел в мае 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

папа римский лев xiv, новости, в мире, ватикан, католическая церковь