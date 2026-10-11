https://crimea.ria.ru/20261011/pape-lvu-xiv-predstoit-sereznaya-operatsiya-1160120289.html
Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
Папе Льву XIV предстоит серьезная операция - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
Папа Римский Лев XIV сообщил, что ему предстоит операция из-за легочного узелка, обнаруженного на ранней стадии, вмешательство запланировано на ближайшие дни,... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T14:22
2026-10-11T14:22
2026-10-11T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Папа Римский Лев XIV сообщил, что ему предстоит операция из-за легочного узелка, обнаруженного на ранней стадии, вмешательство запланировано на ближайшие дни, пишет РИА Новости."Недавно во время обследований врачи обнаружили у меня локализованный узелок в легком. Его выявили на самой ранней стадии, и он четко ограничен. Врачи считают целесообразным провести вмешательство. Поэтому, следуя их рекомендациям, я решил сделать операцию, чтобы удалить его. Операция уже запланирована на ближайшие дни", - сказал понтифик на площади Святого Петра в Ватикане по окончании традиционной воскресной проповеди.Папе Льву 71 год. На апостольский престол он взошел в мае 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
папа римский лев xiv, новости, в мире, ватикан, католическая церковь
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Папа Римский Лев XIV сообщил, что ему предстоит операция из-за легочного узелка, обнаруженного на ранней стадии, вмешательство запланировано на ближайшие дни, пишет РИА Новости.
"Недавно во время обследований врачи обнаружили у меня локализованный узелок в легком. Его выявили на самой ранней стадии, и он четко ограничен. Врачи считают целесообразным провести вмешательство. Поэтому, следуя их рекомендациям, я решил сделать операцию, чтобы удалить его. Операция уже запланирована на ближайшие дни", - сказал понтифик на площади Святого Петра в Ватикане по окончании традиционной воскресной проповеди.
Папе Льву 71 год. На апостольский престол он взошел в мае 2025 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.