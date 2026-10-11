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Отбой воздушной тревоги дали в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Отбой воздушной тревоги дали в Севастополе
Отбой воздушной тревоги дали в Севастополе - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Отбой воздушной тревоги дали в Севастополе
Угроза атаки на Севастополь миновала – в городе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T17:03
2026-10-11T17:05
воздушная тревога в севастополе
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михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Угроза атаки на Севастополь миновала – в городе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в 16.32.В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Отбой воздушной тревоги дали в Севастополе

Отбой воздушной тревоги дали в Севастополе

17:03 11.10.2026 (обновлено: 17:05 11.10.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Угроза атаки на Севастополь миновала – в городе отменили воздушную тревогу и выключил сирены. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Тревога была объявлена в 16.32.
"Отбой воздушной тревоги", – написал Развожаев в своем канале на платформе МАКС.
В Крыму с мая 2026 года Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
Также в Крыму и Севастополе регулярно проводят учения военных для обеспечения безопасности. О них руководители городов и власти Крыма стараются сообщать заблаговременно. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Воздушная тревога в СевастополеСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
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