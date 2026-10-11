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Основатель проекта "Рыбарь" Звинчук вернулся в Россию - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Основатель проекта "Рыбарь" Звинчук вернулся в Россию
Основатель проекта "Рыбарь" Звинчук вернулся в Россию - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Основатель проекта "Рыбарь" Звинчук вернулся в Россию
Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук и его команда, которых ранее задержали в Черногории, вернулись в Россию, передает РИА Новости. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T07:32
2026-10-11T07:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук и его команда, которых ранее задержали в Черногории, вернулись в Россию, передает РИА Новости.Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в пятницу в городе Рисан в Черногории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова впоследствии сообщила РИА Новости, что задержанные в Черногории россияне отпущены.Звинчук рассказал, что задержание команды проекта "Рыбарь" произошло после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре.Около 02.05 по московскому времени самолет авиакомпании Air Serbia из Белграда с россиянами на борту приземлился в Москве.Посольство России в Черногории ранее заявило РИА Новости, что потребовало у черногорской стороны разъяснить причины задержания Звинчука и других российских граждан."И государство, и частные структуры сработали слаженно. По нам отрабатывали, для нашего освобождения, - правительство Российской Федерации, Министерство иностранных дел, наши специальные службы", - сказал Звинчук журналистам.Он отметил, что специальные службы, в числе которых госкорпорация "Ростех", также приложили усилия для его возвращения в Россию."Плюс приложила свою руку Маргарита Симоньян (главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT - ред.), Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета безопасности РФ - ред.) и огромное количество неравнодушных лиц", - добавил Звинчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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политика, общество, новости, россия, черногория
Основатель проекта "Рыбарь" Звинчук вернулся в Россию

Задержанный в Черногории основатель проекта "Рыбарь" Звинчук вернулся в Россию

07:32 11.10.2026
 
© vk.ru/rybar_forceМихаил Звинчук
Михаил Звинчук
© vk.ru/rybar_force
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук и его команда, которых ранее задержали в Черногории, вернулись в Россию, передает РИА Новости.
Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег были задержаны в пятницу в городе Рисан в Черногории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова впоследствии сообщила РИА Новости, что задержанные в Черногории россияне отпущены.
Звинчук рассказал, что задержание команды проекта "Рыбарь" произошло после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре.
Около 02.05 по московскому времени самолет авиакомпании Air Serbia из Белграда с россиянами на борту приземлился в Москве.
Посольство России в Черногории ранее заявило РИА Новости, что потребовало у черногорской стороны разъяснить причины задержания Звинчука и других российских граждан.
"И государство, и частные структуры сработали слаженно. По нам отрабатывали, для нашего освобождения, - правительство Российской Федерации, Министерство иностранных дел, наши специальные службы", - сказал Звинчук журналистам.
Он отметил, что специальные службы, в числе которых госкорпорация "Ростех", также приложили усилия для его возвращения в Россию.
"Плюс приложила свою руку Маргарита Симоньян (главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT - ред.), Дмитрий Медведев (заместитель председателя Совета безопасности РФ - ред.) и огромное количество неравнодушных лиц", - добавил Звинчук.
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