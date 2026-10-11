https://crimea.ria.ru/20261011/ochered-na-krymskom-mostu-vyrosla-v-chetyre-raza-1160118970.html

Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза

Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза

За три часа очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла с 50 до 200 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 11.10.2026

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. За три часа очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла с 50 до 200 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.В 9:00 на Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи. Перед пунктами ручного досмотра находилось 50 авто.Со стороны Тамани проезд свободен.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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