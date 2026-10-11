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Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки

Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки

Российские военные продолжают наступать и продвигаться в глубь обороны противника. Только за минувшие сутки Киев потерял более 1400 солдат и десятки единиц... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T12:54

2026-10-11T12:54

2026-10-11T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Российские военные продолжают наступать и продвигаться в глубь обороны противника. Только за минувшие сутки Киев потерял более 1400 солдат и десятки единиц военной техники, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 65 военных и два наземных робототехнических комплекса.Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное Харьковской области. Также расширяется внешняя зона контроля. Продолжаются бои за овладение населенными пунктами Приколотное, Котовка и Гогино Харьковской области.Всего в зоне ответственности "Север" противник потерял свыше 270 боевиков, 10 автомобилей и станцию радиолокационной разведки.Подразделения войск группы "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ в Харьковской области. Потери Киева составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили формирования ВСУ в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 160 военнослужащих, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили бригады ВСУ в Днепропетровской области. В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовики продвинулись в центральной и северо-западной частях города. В течение суток освобождено 137 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери украинских вооруженных формирований составили до 495 солдат, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери врага - свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили два населенных пункта в Харьковской области и еще два в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО за ночь сбила 479 украинских беспилотниковУдары по Украине: в Киеве поражен центр обработки и хранения разведданных для ВСУВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под Харьковом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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