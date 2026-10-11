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Новости Крыма: что произошло ночью и утром 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Новости Крыма: что произошло ночью и утром 11 октября
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 11 октября - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 11 октября
В Крыму ночь на воскресенье прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T08:40
2026-10-11T08:44
крым
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севастополь
новости севастополя
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночь на воскресенье прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.Главное на утро 11 октября - в подборке РИА Новости Крым.В 00.09 на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*. Ее отменили в 1.56. Затем беспилотную опасность снова объявили - в 6.08 и отменили в 6.45."Отбой беспилотной опасности в республике Крым", - говорилось в сообщении.Крымский мост ночью и утром в воскресенье работает штатно – движение по мосту не перекрывали, очередей нет.В Бахчисарайском районе Крыма обстановка с энергоснабжением по-прежнему остается сложной, свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистральных сетях. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго"."Из-за технологических нарушений на объекте Таврического предприятия магистральной электрической сети остается сложная обстановка с электроснабжением в Бахчисарайском районе. Применяются резервные схемы", - говорится в сообщении.В Севастополе ночь также прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром в воскресенье морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.Высокая пожарная опасность ожидается в западных, центральных и южных районах Крыма.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя
Новости Крыма: что произошло ночью и утром 11 октября

Новости Крыма на утро 11 октября

08:40 11.10.2026 (обновлено: 08:44 11.10.2026)
 
© РИА Новости КрымГора Сокол в поселке Новый свет в Крыму
Гора Сокол в поселке Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ночь на воскресенье прошла спокойно. В Севастополе сигнал воздушной тревоги не включали. Крымский мост работает штатно.
Главное на утро 11 октября - в подборке РИА Новости Крым.
В 00.09 на территории Крыма была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике*. Ее отменили в 1.56. Затем беспилотную опасность снова объявили - в 6.08 и отменили в 6.45.
"Отбой беспилотной опасности в республике Крым", - говорилось в сообщении.
Крымский мост ночью и утром в воскресенье работает штатно – движение по мосту не перекрывали, очередей нет.
В Бахчисарайском районе Крыма обстановка с энергоснабжением по-прежнему остается сложной, свет дают по резервной схеме из-за повреждения на магистральных сетях. Об этом утром в субботу сообщили в "Крымэнерго".
"Из-за технологических нарушений на объекте Таврического предприятия магистральной электрической сети остается сложная обстановка с электроснабжением в Бахчисарайском районе. Применяются резервные схемы", - говорится в сообщении.
В Севастополе ночь также прошла без происшествий, воздушную тревогу не объявляли. Утром в воскресенье морской пассажирский транспорт ходит по расписанию, сообщили в профильном департаменте.
Высокая пожарная опасность ожидается в западных, центральных и южных районах Крыма.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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