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На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон - РИА Новости Крым, 11.10.2026
На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
На Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались очереди из почти 650 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T15:09
2026-10-11T15:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
новости крыма
керчь
керченский пролив
очереди на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. На Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались очереди из почти 650 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По состоянию на 12:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 200 транспортных средств. Проезд со стороны Тамани был свободен.Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 350 авто.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, новости крыма, керчь, керченский пролив, очереди на крымском мосту
На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон

В очереди на Крымский мост с обеих сторон ожидает почти 650 авто

15:09 11.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. На Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон образовались очереди из почти 650 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
По состоянию на 12:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 200 транспортных средств. Проезд со стороны Тамани был свободен.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 298 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр находится 350 авто.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКерчьКерченский проливОчереди на Крымском мосту
 
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