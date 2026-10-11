https://crimea.ria.ru/20261011/krymskiy-most-seychas-obstanovka-na-vecher-voskresenya-1160125147.html

Крымский мост сейчас: обстановка на вечер воскресенья

Крымский мост сейчас: обстановка на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Крымский мост сейчас: обстановка на вечер воскресенья

На Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани стоит 400 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T20:20

2026-10-11T20:20

2026-10-11T20:20

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

керченский пролив

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. На Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани стоит 400 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Керчи очереди нет.Днем на Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон стояли почти 650 автомобилей.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

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крым

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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