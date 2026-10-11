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Крымский мост сейчас: обстановка на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: обстановка на вечер воскресенья
Крымский мост сейчас: обстановка на вечер воскресенья - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на вечер воскресенья
На Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани стоит 400 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T20:20
2026-10-11T20:20
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
керченский пролив
керчь
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. На Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани стоит 400 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Керчи очереди нет.Днем на Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон стояли почти 650 автомобилей.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на вечер воскресенья

На Крымском мосту со стороны Тамани в очереди стоит 400 авто

20:20 11.10.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. На Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра со стороны Тамани стоит 400 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 400 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи очереди нет.
Днем на Крымский мост в очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон стояли почти 650 автомобилей.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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