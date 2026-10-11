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Крымский мост сейчас: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка на утро воскресенья
Крымский мост сейчас: обстановка на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на утро воскресенья
В воскресенье утром на Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи. Перед пунктами ручного досмотра находится 50 авто. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T09:15
2026-10-11T09:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье утром на Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи. Перед пунктами ручного досмотра находится 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Сообщалось, что ночью и с самого утра воскресенья Крымский мост работает штатно – движение по мосту не перекрывали."В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, очереди на крымском мосту, керченский пролив, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на утро воскресенья

На Крымском мосту со стороны Керчи начала расти очередь

09:15 11.10.2026
 
© Администрация КерчиРаздача воды на подходах к Крымскому мосту
Раздача воды на подходах к Крымскому мосту
© Администрация Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье утром на Крымском мосту образовалась очередь со стороны Керчи. Перед пунктами ручного досмотра находится 50 авто. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
Сообщалось, что ночью и с самого утра воскресенья Крымский мост работает штатно – движение по мосту не перекрывали.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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