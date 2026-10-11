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Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
В субботу вечером сотрудники "КРЫМ-СПАС" трижды оказывали помощь заблудившимся в горно-лесной зоне туристам, сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T10:44
2026-10-11T10:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В субботу вечером сотрудники "КРЫМ-СПАС" трижды оказывали помощь заблудившимся в горно-лесной зоне туристам, сообщили в региональном МЧС."В городском округе Алушта двое мужчин сбились с тропы при спуске с вершины Эклизи-Бурун на горе Чатыр-Даг. Из-за наступившей темноты они не смогли самостоятельно найти дорогу", - рассказали в МЧС.На помощь выезжали сотрудники Алуштинского аварийного спасательного отряда, мужчины были найдены и доставлены к Ангарскому перевалу.Тем временем Белогорский аварийно-спасательный отряд помогал двум женщинам, которые заблудились возле села Красноселовка.Еще одно происшествие произошло в городском округе Судак. Во время сбора грибов в лесу, в районе села Переваловка, заблудились два человека.Грибники были оперативно найдены. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась, уточнили в МЧС.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в крымских горах погибли четыре человека, еще 135 туристам, из которых 15 дети, потребовалась помощь спасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в мореГруппу альпинистов из Крыма спасли на Эльбрусе – что известно об операцииЛюди гор: в Крыму живут три обладателя титула альпинистов "Снежный барс"
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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"крым-спас", горы крыма, происшествия, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс крыма
Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам

Спасатели трижды помогали застрявшим в Крымских горах туристам

10:44 11.10.2026
 
© Фото: пресс-служба МЧС РКШеврон сотрудника "КРЫМ-СПАС"
Шеврон сотрудника КРЫМ-СПАС
© Фото: пресс-служба МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В субботу вечером сотрудники "КРЫМ-СПАС" трижды оказывали помощь заблудившимся в горно-лесной зоне туристам, сообщили в региональном МЧС.
"В городском округе Алушта двое мужчин сбились с тропы при спуске с вершины Эклизи-Бурун на горе Чатыр-Даг. Из-за наступившей темноты они не смогли самостоятельно найти дорогу", - рассказали в МЧС.
На помощь выезжали сотрудники Алуштинского аварийного спасательного отряда, мужчины были найдены и доставлены к Ангарскому перевалу.
Тем временем Белогорский аварийно-спасательный отряд помогал двум женщинам, которые заблудились возле села Красноселовка.
Еще одно происшествие произошло в городском округе Судак. Во время сбора грибов в лесу, в районе села Переваловка, заблудились два человека.
Грибники были оперативно найдены. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась, уточнили в МЧС.
Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в крымских горах погибли четыре человека, еще 135 туристам, из которых 15 дети, потребовалась помощь спасателей.
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