https://crimea.ria.ru/20261011/krymskie-spasateli-trizhdy-za-vecher-pomogli-zastryavshim-v-gorakh-turistam-1160117818.html

Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам

Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам

В субботу вечером сотрудники "КРЫМ-СПАС" трижды оказывали помощь заблудившимся в горно-лесной зоне туристам, сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T10:44

2026-10-11T10:44

2026-10-11T10:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В субботу вечером сотрудники "КРЫМ-СПАС" трижды оказывали помощь заблудившимся в горно-лесной зоне туристам, сообщили в региональном МЧС."В городском округе Алушта двое мужчин сбились с тропы при спуске с вершины Эклизи-Бурун на горе Чатыр-Даг. Из-за наступившей темноты они не смогли самостоятельно найти дорогу", - рассказали в МЧС.На помощь выезжали сотрудники Алуштинского аварийного спасательного отряда, мужчины были найдены и доставлены к Ангарскому перевалу.Тем временем Белогорский аварийно-спасательный отряд помогал двум женщинам, которые заблудились возле села Красноселовка.Еще одно происшествие произошло в городском округе Судак. Во время сбора грибов в лесу, в районе села Переваловка, заблудились два человека.Грибники были оперативно найдены. Медицинская помощь никому из спасенных не потребовалась, уточнили в МЧС.Ранее сообщалось, что с начала 2026 года в крымских горах погибли четыре человека, еще 135 туристам, из которых 15 дети, потребовалась помощь спасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разработка ученых из Севастополя поможет спасать людей в мореГруппу альпинистов из Крыма спасли на Эльбрусе – что известно об операцииЛюди гор: в Крыму живут три обладателя титула альпинистов "Снежный барс"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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