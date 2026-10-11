https://crimea.ria.ru/20261011/konstantinov-nazval-tekh-kto-stoporit-mirnyy-protsess-po-ukraine-1160115588.html

Константинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по Украине

Константинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Константинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что мирный процесс по Украине активно стопорят западноевропейские страны, так... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T08:05

2026-10-11T08:05

2026-10-11T08:05

крым

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

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коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что мирный процесс по Украине активно стопорят западноевропейские страны, так как его завершение для них сродни политическому самоубийству.По его словам, политики западноевропейских стран опасаются, что, если конфликт на Украине завершится, значит, они “зря убили Украину, украинцев и деньги своих налогоплательщиков".“Поэтому они будут тянуть до последнего украинца, а украинцы пока не закончились”, - сказал Константинов.Президент РФ Владимир Путин 1 октября заявил, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, коллективный запад, украина, новости сво