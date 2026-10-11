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Константинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Константинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по Украине
Константинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Константинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что мирный процесс по Украине активно стопорят западноевропейские страны, так... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T08:05
2026-10-11T08:05
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
коллективный запад
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что мирный процесс по Украине активно стопорят западноевропейские страны, так как его завершение для них сродни политическому самоубийству.По его словам, политики западноевропейских стран опасаются, что, если конфликт на Украине завершится, значит, они “зря убили Украину, украинцев и деньги своих налогоплательщиков".“Поэтому они будут тянуть до последнего украинца, а украинцы пока не закончились”, - сказал Константинов.Президент РФ Владимир Путин 1 октября заявил, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, коллективный запад, украина, новости сво

Константинов назвал тех, кто стопорит мирный процесс по Украине

08:05 11.10.2026
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости заявил, что мирный процесс по Украине активно стопорят западноевропейские страны, так как его завершение для них сродни политическому самоубийству.
“Активно стопорят, безусловно, европейцы. Для них украинский конфликт - политическая лебединая песня. В политике они живут ровно столько, сколько этот конфликт длится. Мирный процесс для них – это самоубийство. Особенно - накануне их выборов”, - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, политики западноевропейских стран опасаются, что, если конфликт на Украине завершится, значит, они “зря убили Украину, украинцев и деньги своих налогоплательщиков".
“Поэтому они будут тянуть до последнего украинца, а украинцы пока не закончились”, - сказал Константинов.
Президент РФ Владимир Путин 1 октября заявил, что России хотелось бы как можно быстрее прекратить боевые действия на Украине с помощью мирного урегулирования. При этом Москва к переговорам готова, однако не видит желания со стороны киевского режима, добавил президент РФ.
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КрымВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Новости КрымаКоллективный ЗападУкраинаНовости СВО
 
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