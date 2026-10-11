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Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с введением ограничений на полеты в Сочи и техническими ограничениями аэропорта, переносит и отменяет часть рейсов. Об этом... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T11:39
2026-10-11T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с введением ограничений на полеты в Сочи и техническими ограничениями аэропорта, переносит и отменяет часть рейсов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.В воскресенье утром сообщалось, что фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, произошло возгорание в административном здании, оно ликвидировано, никто не пострадал."В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи 11 октября, а также технических ограничений самого аэропорта, на устранение которых требуется дополнительное время, Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что часть рейсов направлена на запасные аэродромы, перелет которых возобновится после снятия ограничений.Кроме того, возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу.В компании подчеркнули, что с подробной инструкцией о порядке переоформления и возврата билетов можно ознакомиться на сайте.В Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов по техническим причинам в аэропорту Сочи сняли."Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов по техническим причинам", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сочи, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости, аэропорт, авиасообщение, авиация
Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ

Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ

11:39 11.10.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова,
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова, - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с введением ограничений на полеты в Сочи и техническими ограничениями аэропорта, переносит и отменяет часть рейсов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
В воскресенье утром сообщалось, что фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, произошло возгорание в административном здании, оно ликвидировано, никто не пострадал.
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи 11 октября, а также технических ограничений самого аэропорта, на устранение которых требуется дополнительное время, Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть рейсов направлена на запасные аэродромы, перелет которых возобновится после снятия ограничений.
Кроме того, возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу.
В компании подчеркнули, что с подробной инструкцией о порядке переоформления и возврата билетов можно ознакомиться на сайте.
В Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов по техническим причинам в аэропорту Сочи сняли.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов по техническим причинам", - говорится в сообщении.
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СочиВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУНовостиАэропортАвиасообщениеАвиация
 
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