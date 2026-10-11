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Как проекты массового спорта реализуются в Крыму

Как проекты массового спорта реализуются в Крыму - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Как проекты массового спорта реализуются в Крыму

Развитие массового спорта поддерживает Общественная палата Крыма. Ряд молодежных проектов в 2026 году уже реализованы, часть из них – еще впереди. Об этом в... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T19:47

2026-10-11T19:47

2026-10-11T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Развитие массового спорта поддерживает Общественная палата Крыма. Ряд молодежных проектов в 2026 году уже реализованы, часть из них – еще впереди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комиссии по делам молодежи, культуры и массового спорта ОП Крыма, многократный рекордсмен и победитель чемпионатов мира и Европы по армрестлингу и армлифтингу Андрей Шарков.По словам гостя студии, в мероприятии приняли участие более 500 человек."Вручили большое количество медалей. Под миллион зрителей увидело итоги такого события - спортивного фестиваля, который проходил в Крыму. В нем приняли участие спортсмены не только республики, не только юга России - самый "дальний" участник у нас был спортсмен с Камчатки. Все это - и популяризация спорта, и мотивация. А самое главное, мы воспитываем здоровое, активное поколение молодежи", - поделился председатель профильной комиссии ОП Крыма.Общественная палата в этом году впервые поддержала фестиваль силовых видов спорта, но проводится он на полуострове уже четвертый раз."У нас не присваиваются разряды – вот в чем отличие фестиваля силовых видов спорта. Нет задачи выполнить норматив, а есть задача выступить плечом к плечу, смотивировать к занятиям спортом именно молодежь, молодое поколение. Поэтому приветствуется, когда приходят семьи, приводят своих детей. Это очень здорово", - подчеркнул гость студии.Сейчас, по его словам, в планах общественников - поддержать проведение Всероссийского турнира силовых видов спорта 14-15 ноября."Мы уже строим планы на спортивный фестиваль "Крымская весна", который посвящен воссоединению Крыма с Россией. Он пройдет в марте 2027 года. А мероприятие, которое пройдет в ноябре - будет приурочено к Дню народного единства России", - поделился собеседник.В поддержке проектов массового спорта Общественная палата не стремится заменить Министерство спорта, обратил внимание Андрей Шарков."Мы только лишь берем информацию от людей, от народа, компонуем в вопросы, которые мы можем задать именно власти, государству, управленцам и сообща найти пути решения, чтобы получился результат. Важно, что именно волнует людей, и, прежде всего, молодежь, потому что за ней будущее. Мы это формулируем и доносим руководству республики, руководству страны. И уже сообща, я уверен, добьемся результатов, и, как минимум, будем двигаться вперед", - подчеркнул он.По мнению председателя комиссии ОП, главные их задачи - поддержка молодежных инициатив, проектов, развитие культуры и сохранения традиций, продвижение массового спорта и здорового образа жизни."Сейчас очень важно воспитание защитников Отечества, организация общественно значимых мероприятий, взаимодействие с учреждениями и с жителями нашей республики", – констатировал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Обновленная концепция развития детского спорта - что изменится в КрымуНовые цели и задачи: Общественная палата Крыма обновила свой составЗа полгода крымские спортсмены завоевали 1670 медалей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, общественная палата крыма, крым, новости крыма, общество