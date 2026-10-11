https://crimea.ria.ru/20261011/kak-komitet-po-rabote-s-investorami-v-krymu-pomogaet-predprinimatelyam-1160048226.html
Как комитет по работе с инвесторами в Крыму помогает предпринимателям
Как комитет по работе с инвесторами в Крыму помогает предпринимателям - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Как комитет по работе с инвесторами в Крыму помогает предпринимателям
В Крыму существует комитет по работе с инвесторами – участниками свободной экономической зоны (СЭЗ). Главная его цель - объединение бизнес-сообщества для... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T20:54
2026-10-11T20:54
2026-10-11T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В Крыму существует комитет по работе с инвесторами – участниками свободной экономической зоны (СЭЗ). Главная его цель - объединение бизнес-сообщества для реализации проектов на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Комитета по вопросам развития территорий и СЭЗ Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Анастасия Пучкова.Гостья студии напомнила, что свободная экономическая зона в Крыму начала работу в 2015 году, и период ее действия рассчитан на 25 лет – до 2039 года."Свободная экономическая зона (СЭЗ) – это особый преференциальный режим осуществления предпринимательской деятельности, который предоставляет возможность предпринимателям при реализации своих проектов пользоваться определенными льготами и преференциями, если они становятся резидентами, участниками этой зоны", – напомнила она.Режим СЭЗ на полуострове показывает, что эта зона очень эффективна и полезна как предпринимателям, так и республике в целом, добавила специалист. Также она имеет социально значимый эффект, поэтому есть вероятность того, что срок ее действия будет продлен.По словам Анастасии Пучковой, главная цель, комитета – помочь бизнесу, участникам СЭЗ разобраться в нюансах работы. Чтобы стать участником СЭЗ, пояснила спикер, предпринимателю нужно заключить договор с Советом Министров Республики Крым."Надо соответствовать определенным критериям – осуществлять свою деятельность на территории Республики Крым, быть зарегистрированным здесь, либо иметь филиалы, представительства, а также заявить необходимое количество капитальных вложений, которые будут осуществлены при реализации инвестиционного проекта. Это минимум 6 миллионов рублей, либо 60 – для крупного бизнеса", – уточнила она.Работа комитета идет в нескольких направлениях, поделилась его председатель."Во-первых, это – площадка взаимодействия власти и бизнеса. В работу комитета мы будем привлекать представителей профильных министерств и ведомств для консультационной поддержки предпринимателей. Кроме того, мы видим еще горизонтальную схему работы, когда предприниматели, у которых уже есть опыт работы в определенных направлениях, в целом в СЭЗе, может быть, в сельском хозяйстве, в туризме, будут делиться своим опытом и тем самым помогать молодым, перспективным участникам свободной экономической зоны", – сообщила гостья эфира.Анастасия Пучкова также обозначила, что свободная экономическая зона для предпринимателей привлекательна своими льготами и преференциями."Первое, что всегда волнует предпринимателя, это – налогообложение. Льготные ставки, которые существуют для участников СЭЗ, – это нулевая ставка по налогу на прибыль, налогу на имущество на 10 лет, налог на землю на 3 года с момента вступления в СЭЗ. И, безусловно, это льготная ставка по страховым взносам: вместо 30% – 7 и 6%. Это – существенная экономия", – разъяснила эксперт.Кроме того, участники СЭЗ имеют право на льготное получение на безконкурсной основе земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, для того чтобы на базе этих земельных участков создать свой проект, построить свой объект, дополнила она."Мы понимаем, что большинство участников свободной экономической зоны, 90% – это субъекты малого и среднего бизнеса. Не обязательно быть большим промышленным или сетевым предприятием, чтобы вступить в СЭЗ. И именно этому сектору необходима помощь и поддержка, потому что их финансовые модели не предусматривают большой штат юристов и узкопрофильных специалистов. Поэтому считаем, что работа в комитете будет востребована", – заключила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уточнены критерии масштабных инвестпроектов – экономистВ России расширили свободную экономическую зонуПомощь на старте: какие меры поддержки работают для бизнеса в Крыму
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сэз, свободная экономическая зона (сэз), крым, новости крыма, экономика, экономика крыма
Как комитет по работе с инвесторами в Крыму помогает предпринимателям
Как комитет по работе с инвесторами в Крыму помогает предпринимателям
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым.
В Крыму существует комитет по работе с инвесторами – участниками свободной экономической зоны (СЭЗ). Главная его цель - объединение бизнес-сообщества для реализации проектов на полуострове. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала председатель Комитета по вопросам развития территорий и СЭЗ Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Анастасия Пучкова.
Гостья студии напомнила, что свободная экономическая зона в Крыму начала работу в 2015 году, и период ее действия рассчитан на 25 лет – до 2039 года.
"Свободная экономическая зона (СЭЗ) – это особый преференциальный режим осуществления предпринимательской деятельности, который предоставляет возможность предпринимателям при реализации своих проектов пользоваться определенными льготами и преференциями, если они становятся резидентами, участниками этой зоны", – напомнила она.
Режим СЭЗ на полуострове показывает, что эта зона очень эффективна и полезна как предпринимателям, так и республике в целом, добавила специалист. Также она имеет социально значимый эффект, поэтому есть вероятность того, что срок ее действия будет продлен.
"СЭЗ в Крыму объединяет 1,5 тысячи предпринимателей, возникла идея создания комитета в составе регионального отделения "Опора России", который поможет объединить усилия для реализации проектов, решения проблемных вопросов, обсуждений. Он станет единой площадкой, где мы сможем консолидировать свои усилия", – рассказала она.
По словам Анастасии Пучковой, главная цель, комитета – помочь бизнесу, участникам СЭЗ разобраться в нюансах работы. Чтобы стать участником СЭЗ, пояснила спикер, предпринимателю нужно заключить договор с Советом Министров Республики Крым.
"Надо соответствовать определенным критериям – осуществлять свою деятельность на территории Республики Крым, быть зарегистрированным здесь, либо иметь филиалы, представительства, а также заявить необходимое количество капитальных вложений, которые будут осуществлены при реализации инвестиционного проекта. Это минимум 6 миллионов рублей, либо 60 – для крупного бизнеса", – уточнила она.
Работа комитета идет в нескольких направлениях, поделилась его председатель.
"Во-первых, это – площадка взаимодействия власти и бизнеса. В работу комитета мы будем привлекать представителей профильных министерств и ведомств для консультационной поддержки предпринимателей. Кроме того, мы видим еще горизонтальную схему работы, когда предприниматели, у которых уже есть опыт работы в определенных направлениях, в целом в СЭЗе, может быть, в сельском хозяйстве, в туризме, будут делиться своим опытом и тем самым помогать молодым, перспективным участникам свободной экономической зоны", – сообщила гостья эфира.
Анастасия Пучкова также обозначила, что свободная экономическая зона для предпринимателей привлекательна своими льготами и преференциями.
"Первое, что всегда волнует предпринимателя, это – налогообложение. Льготные ставки, которые существуют для участников СЭЗ, – это нулевая ставка по налогу на прибыль, налогу на имущество на 10 лет, налог на землю на 3 года с момента вступления в СЭЗ. И, безусловно, это льготная ставка по страховым взносам: вместо 30% – 7 и 6%. Это – существенная экономия", – разъяснила эксперт.
Кроме того, участники СЭЗ имеют право на льготное получение на безконкурсной основе земельных участков, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности, для того чтобы на базе этих земельных участков создать свой проект, построить свой объект, дополнила она.
"Мы понимаем, что большинство участников свободной экономической зоны, 90% – это субъекты малого и среднего бизнеса. Не обязательно быть большим промышленным или сетевым предприятием, чтобы вступить в СЭЗ. И именно этому сектору необходима помощь и поддержка, потому что их финансовые модели не предусматривают большой штат юристов и узкопрофильных специалистов. Поэтому считаем, что работа в комитете будет востребована", – заключила она.
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