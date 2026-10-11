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Где заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Где заправиться в Севастополе в понедельник
Где заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Где заправиться в Севастополе в понедельник
Бензин АИ-98 и дизельное топливо в Севастополе 12 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно, АИ-95 NP - не более 30 литров. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T21:20
2026-10-11T21:20
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
газомоторное топливо
qr-коды на топливо в севастополе
севастополь
азс
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Бензин АИ-98 и дизельное топливо в Севастополе 12 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно, АИ-95 NP - не более 30 литров. Об этом сообщило правительство города в своем канале в МАКС."На АЗС "ТЭС" АИ-98, ДТ, ДТ NP в свободной продаже (по наличию) круглосуточно без ограничений по лимиту. АИ-95 NP — в свободной продаже, лимит не более 30 литров (по наличию)", - говорится в сообщении.Продажа АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет продаваться по QR-кодам по цене не выше 100 рублей с лимитом 20 литров.Все виды топлива будут в свободной продаже на пяти АЗС с 9:00 до 13:00 с лимитом 20 литров по адресам:-Таврида 1-Таврида 2-Верхнесадовое-Орлиное-ГончарноеС 09.00 до 20:00 топливо по QR-кодам будут продавать на АЗС "ТЭС". Разрешена заправка в канистры всех видов топлива с лимитом до 20 литров"На девяти АЗС "АТАН" будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 до 16.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей", - отметили в правительстве.Топлива ограниченное количество. Поэтому продавать бензин по кодам на "АТАН" будут с 10.00 до 16:00. После 16:00 заправки по кодам уже не будет. Заправка в канистры запрещена.В пресс-службе уточнили, что рассылка кодов начнется с 21:10. До этого времени необходимо проверять бот: https://max.ru/fuel_92_botВ России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, севастополь, азс, бензин
Где заправиться в Севастополе в понедельник

В Севастополе 12 октября все виды топлива будут в свободной продаже на пяти АЗС

21:20 11.10.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Бензин АИ-98 и дизельное топливо в Севастополе 12 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно, АИ-95 NP - не более 30 литров. Об этом сообщило правительство города в своем канале в МАКС.
"На АЗС "ТЭС" АИ-98, ДТ, ДТ NP в свободной продаже (по наличию) круглосуточно без ограничений по лимиту. АИ-95 NP — в свободной продаже, лимит не более 30 литров (по наличию)", - говорится в сообщении.
Продажа АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет продаваться по QR-кодам по цене не выше 100 рублей с лимитом 20 литров.
Все виды топлива будут в свободной продаже на пяти АЗС с 9:00 до 13:00 с лимитом 20 литров по адресам:
-Таврида 1
-Таврида 2
-Верхнесадовое
-Орлиное
-Гончарное
С 09.00 до 20:00 топливо по QR-кодам будут продавать на АЗС "ТЭС". Разрешена заправка в канистры всех видов топлива с лимитом до 20 литров
"На девяти АЗС "АТАН" будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 до 16.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей", - отметили в правительстве.
Топлива ограниченное количество. Поэтому продавать бензин по кодам на "АТАН" будут с 10.00 до 16:00. После 16:00 заправки по кодам уже не будет. Заправка в канистры запрещена.
В пресс-службе уточнили, что рассылка кодов начнется с 21:10. До этого времени необходимо проверять бот: https://max.ru/fuel_92_bot
В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.
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ТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоГазомоторное топливоQR-коды на топливо в СевастополеСевастопольАЗСБензин
 
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