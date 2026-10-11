https://crimea.ria.ru/20261011/gde-zapravitsya-v-sevastopole-v-ponedelnik-1160125534.html

Где заправиться в Севастополе в понедельник

Где заправиться в Севастополе в понедельник - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Где заправиться в Севастополе в понедельник

Бензин АИ-98 и дизельное топливо в Севастополе 12 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно, АИ-95 NP - не более 30 литров. Об этом сообщило... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T21:20

2026-10-11T21:20

2026-10-11T21:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Бензин АИ-98 и дизельное топливо в Севастополе 12 октября можно будет купить без ограничений и круглосуточно, АИ-95 NP - не более 30 литров. Об этом сообщило правительство города в своем канале в МАКС."На АЗС "ТЭС" АИ-98, ДТ, ДТ NP в свободной продаже (по наличию) круглосуточно без ограничений по лимиту. АИ-95 NP — в свободной продаже, лимит не более 30 литров (по наличию)", - говорится в сообщении.Продажа АИ-95 и АИ-92 на АЗС "ТЭС" будет продаваться по QR-кодам по цене не выше 100 рублей с лимитом 20 литров.Все виды топлива будут в свободной продаже на пяти АЗС с 9:00 до 13:00 с лимитом 20 литров по адресам:-Таврида 1-Таврида 2-Верхнесадовое-Орлиное-ГончарноеС 09.00 до 20:00 топливо по QR-кодам будут продавать на АЗС "ТЭС". Разрешена заправка в канистры всех видов топлива с лимитом до 20 литров"На девяти АЗС "АТАН" будет доступен бензин марки АИ-95 с 10.00 до 16.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей", - отметили в правительстве.Топлива ограниченное количество. Поэтому продавать бензин по кодам на "АТАН" будут с 10.00 до 16:00. После 16:00 заправки по кодам уже не будет. Заправка в канистры запрещена.В пресс-службе уточнили, что рассылка кодов начнется с 21:10. До этого времени необходимо проверять бот: https://max.ru/fuel_92_botВ России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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