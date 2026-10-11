https://crimea.ria.ru/20261011/gadzhety-dlya-shkolnikov--kak-sokhranit-zrenie-rebenka-1160043643.html

Гаджеты для школьников – как сохранить зрение ребенка

Гаджеты для школьников – как сохранить зрение ребенка - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Гаджеты для школьников – как сохранить зрение ребенка

Родителям важно следить за временем, которое ребенок проводит с гаджетами и правильно организовать дома удобное рабочее место для школьника. Эти и другие... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T21:03

2026-10-11T21:03

2026-10-11T21:03

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

совет эксперта

новости

роспотребнадзор

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/1d/1143769468_0:343:2969:2013_1920x0_80_0_0_e8f4d701c4e5905cf9648cbc3dd9b0c3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Родителям важно следить за временем, которое ребенок проводит с гаджетами и правильно организовать дома удобное рабочее место для школьника. Эти и другие рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.По их словам, время, которое ребенок проводит с планшетом, должно быть ограничено для младшеклассников 10-15 минутами, для учащихся средней и старшей школы – 20 минутами. В случае с персональным компьютером или ноутбуком – 20 минут для учеников 1-2 классов, 25 минут – для 3-4 классов, полчаса – для 5-9 классов, и 35 минут – для старшеклассников. Еще один совет касается правильной организации удобного рабочего место для школьника."Обеспечьте равномерное освещение: для праворукого ребенка источник света лучше расположить слева, для леворукого – справа. Расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее 70 см, от глаз до книги или тетради – не менее 25 см", - приводят стандарты в Роспотребнадзоре.Кроме того, родителям советуют регулярно проветривать помещения и следить за правильной позой ребенка.Чрезмерное увлечение детей гаджетами может вызвать так называемую цифровую деменцию, предупреждал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные Маугли: с какого возраста можно давать детям гаджетыНе вижу, не помню: почему гаджеты мешают детям учиться в школеРебенок и телефон: как контролировать и сохранять доверие

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, совет эксперта, новости, роспотребнадзор