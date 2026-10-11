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Гаджеты для школьников – как сохранить зрение ребенка - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Гаджеты для школьников – как сохранить зрение ребенка
Гаджеты для школьников – как сохранить зрение ребенка - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Гаджеты для школьников – как сохранить зрение ребенка
Родителям важно следить за временем, которое ребенок проводит с гаджетами и правильно организовать дома удобное рабочее место для школьника. Эти и другие... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T21:03
2026-10-11T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Родителям важно следить за временем, которое ребенок проводит с гаджетами и правильно организовать дома удобное рабочее место для школьника. Эти и другие рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.По их словам, время, которое ребенок проводит с планшетом, должно быть ограничено для младшеклассников 10-15 минутами, для учащихся средней и старшей школы – 20 минутами. В случае с персональным компьютером или ноутбуком – 20 минут для учеников 1-2 классов, 25 минут – для 3-4 классов, полчаса – для 5-9 классов, и 35 минут – для старшеклассников. Еще один совет касается правильной организации удобного рабочего место для школьника."Обеспечьте равномерное освещение: для праворукого ребенка источник света лучше расположить слева, для леворукого – справа. Расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее 70 см, от глаз до книги или тетради – не менее 25 см", - приводят стандарты в Роспотребнадзоре.Кроме того, родителям советуют регулярно проветривать помещения и следить за правильной позой ребенка.Чрезмерное увлечение детей гаджетами может вызвать так называемую цифровую деменцию, предупреждал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Телефонные Маугли: с какого возраста можно давать детям гаджетыНе вижу, не помню: почему гаджеты мешают детям учиться в школеРебенок и телефон: как контролировать и сохранять доверие
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, совет эксперта, новости, роспотребнадзор
Гаджеты для школьников – как сохранить зрение ребенка

Роспотребнадзор дал рекомендации по работе с гаджетами для школьников

21:03 11.10.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди во время отдыха на улице
Молодые люди во время отдыха на улице - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Родителям важно следить за временем, которое ребенок проводит с гаджетами и правильно организовать дома удобное рабочее место для школьника. Эти и другие рекомендации приводятся на сайте Роспотребнадзора.
"Обратите внимание на тревожные симптомы: покраснение и сухость глаз, расплывчатое или нечеткое зрение вдаль, головные боли, боли в шее и плечах. Если ребенок жалуется на подобные ощущения, не откладывайте визит к врачу", – дают первую рекомендацию эксперты ведомства.
По их словам, время, которое ребенок проводит с планшетом, должно быть ограничено для младшеклассников 10-15 минутами, для учащихся средней и старшей школы – 20 минутами. В случае с персональным компьютером или ноутбуком – 20 минут для учеников 1-2 классов, 25 минут – для 3-4 классов, полчаса – для 5-9 классов, и 35 минут – для старшеклассников.
Еще один совет касается правильной организации удобного рабочего место для школьника.
"Обеспечьте равномерное освещение: для праворукого ребенка источник света лучше расположить слева, для леворукого – справа. Расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее 70 см, от глаз до книги или тетради – не менее 25 см", - приводят стандарты в Роспотребнадзоре.
Кроме того, родителям советуют регулярно проветривать помещения и следить за правильной позой ребенка.
Чрезмерное увлечение детей гаджетами может вызвать так называемую цифровую деменцию, предупреждал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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