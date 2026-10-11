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Фрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание
Фрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Фрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание
Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, произошло возгорание в административном здании, оно ликвидировано, никто не пострадал, сообщил оперативный... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T07:51
2026-10-11T07:51
2026-10-11T07:53
сочи
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, произошло возгорание в административном здании, оно ликвидировано, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Также обломки БПЛА упали на территории частного сектора и отелей, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."Обломки БПЛА упали на территории частного сектора и отелей... Во всех случаях пострадавших нет", - говорится в канале оперативного штаба на платформе МАКС.Уточняется, что обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, в другом началось возгорание, которое оперативно потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сочи, аэропорт, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, пожар
Фрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание
Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи - загорелось административное здание
07:51 11.10.2026 (обновлено: 07:53 11.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, произошло возгорание в административном здании, оно ликвидировано, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. Произошло возгорание в одном из административных зданий, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе
Также обломки БПЛА упали на территории частного сектора и отелей, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Обломки БПЛА упали на территории частного сектора и отелей... Во всех случаях пострадавших нет", - говорится в канале оперативного штаба на платформе МАКС.
Уточняется, что обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, в другом началось возгорание, которое оперативно потушили.
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