https://crimea.ria.ru/20261011/fragmenty-bpla-upali-na-aeroport-sochi---zagorelos-administrativnoe-zdanie-1160115448.html

Фрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание

Фрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Фрагменты БПЛА упали на аэропорт Сочи - загорелось административное здание

Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, произошло возгорание в административном здании, оно ликвидировано, никто не пострадал, сообщил оперативный... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T07:51

2026-10-11T07:51

2026-10-11T07:53

сочи

аэропорт

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Фрагменты БПЛА упали на территории аэропорта Сочи, произошло возгорание в административном здании, оно ликвидировано, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.Также обломки БПЛА упали на территории частного сектора и отелей, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."Обломки БПЛА упали на территории частного сектора и отелей... Во всех случаях пострадавших нет", - говорится в канале оперативного штаба на платформе МАКС.Уточняется, что обломки БПЛА повредили кровлю частного дома, в другом началось возгорание, которое оперативно потушили.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, аэропорт, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, пожар