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Чудо-машины и метеостанции в горах: чем Китай готов поделиться с Крымом - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Чудо-машины и метеостанции в горах: чем Китай готов поделиться с Крымом
Чудо-машины и метеостанции в горах: чем Китай готов поделиться с Крымом - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Чудо-машины и метеостанции в горах: чем Китай готов поделиться с Крымом
Китайские производители готовы делиться с Крымом технологиями изготовления простой в эксплуатации, при этом многофункциональной и недорогой сельскохозяйственной РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T20:14
2026-10-11T20:14
крым
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в мире
сотрудничество
ниисх крыма
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Китайские производители готовы делиться с Крымом технологиями изготовления простой в эксплуатации, при этом многофункциональной и недорогой сельскохозяйственной посадочной техники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" по итогам рабочей поездки в КНР рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.Дидович отметила, что китайцы готовы делиться своими технологиями, а в рамках очередной поездки делегации ученых из Крыма в Китай и представители науки, и бизнесмены из КНР были "очень открыты к сотрудничеству, поэтому было найдено много точек соприкосновения".Так, по ее словам, во время посещения агропарков в китайских провинциях крымчане смогли убедиться, что "многие бизнесмены делают у себя различные сельскохозяйственные машины", которые работают на их полях."Мы видели машину, которая поступательно выполняет до семи операций. Культивирует, следом прикатывает, потом укладывает ленту для капельного орошения, дальше – пленку, мульчируя почву, чтобы семена быстрее прогревались и меньше было испарение влаги. После этого идет посев, семя попадает в почву вместе с удобрениями. И потом это все еще прикатывается. Получается полный цикл в одном агрегате. И он небольшой и стоит на наши деньги всего 150 тысяч рублей", – привела пример Дидович.Кроме того, заинтересовали крымскую делегацию технологии энергообеспечения за счет солнечной энергии. Побывать удалось там, куда поступает вся информация о агроклиматических условиях с десяти метеостанций, расположенных в труднодоступной и удаленной местности.Соответственно, используя полученные данные, на производстве принимаются решения, как поступать с поливом и прочими особенностями обработки почв, рассказала Дидович."Горы, плато 2 000 метров над уровнем моря, 200 километров от большого центра. Рядом деревушки небольшие, уникально оформленные, с китайским колоритом. И на этих землях, а там около 10 тысяч гектаров было засеяно, используется в хозяйстве около 10 метеостанций. Как интернет туда попадает – большой вопрос. Это технологии солнечного энергообеспечения", – поделилась она.По ее словам, в Китае такими метеостанциями, судя по всему, обеспечены практически все сельскохозяйственные районы."Там, где мы были, мы их видели. И скорее всего, можно предположить, что это практика по всей стране", – сказала Дидович, отметив, что Крыму такие технологии могут тоже очень полезны.Делегация "НИИСХ Крыма" посетила с рабочим визитом Китай в сентябре с целью расширения сотрудничества в рамках Меморандума о создании "Российско-китайского инновационного центра современной сельскохозяйственной науки и техники". В рамках программы стороны обсуждали организацию платформы для совместных научно-исследовательских работ, апробации технологий и решения отраслевых проблем, а также создание демонстрационной базы, обмен агротехнологиями и реализацию проекта промышленного производства микробных препаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь в фокусе внимания ученых стран БРИКС – что исследуют Ученые из Севастополя отправляются во Вьетнам в рамках нового проекта Зачем Трамп предложил Китаю покупать оружие США
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости крыма, китай, в мире, сотрудничество, ниисх крыма, сельское хозяйство
Чудо-машины и метеостанции в горах: чем Китай готов поделиться с Крымом

Китайцы готовы делиться с Крымом технологиями создания простой и полезной сельхозтехники

20:14 11.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Китайские производители готовы делиться с Крымом технологиями изготовления простой в эксплуатации, при этом многофункциональной и недорогой сельскохозяйственной посадочной техники. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" по итогам рабочей поездки в КНР рассказала замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Дидович.
Дидович отметила, что китайцы готовы делиться своими технологиями, а в рамках очередной поездки делегации ученых из Крыма в Китай и представители науки, и бизнесмены из КНР были "очень открыты к сотрудничеству, поэтому было найдено много точек соприкосновения".
"Для нас было бы очень полезно именно машинные технологии перенимать по сельскохозяйственной технике... Мы видели технику уникальную, хотя все уникальное просто", – отметила Дидович.
Так, по ее словам, во время посещения агропарков в китайских провинциях крымчане смогли убедиться, что "многие бизнесмены делают у себя различные сельскохозяйственные машины", которые работают на их полях.
"Мы видели машину, которая поступательно выполняет до семи операций. Культивирует, следом прикатывает, потом укладывает ленту для капельного орошения, дальше – пленку, мульчируя почву, чтобы семена быстрее прогревались и меньше было испарение влаги. После этого идет посев, семя попадает в почву вместе с удобрениями. И потом это все еще прикатывается. Получается полный цикл в одном агрегате. И он небольшой и стоит на наши деньги всего 150 тысяч рублей", – привела пример Дидович.
Кроме того, заинтересовали крымскую делегацию технологии энергообеспечения за счет солнечной энергии. Побывать удалось там, куда поступает вся информация о агроклиматических условиях с десяти метеостанций, расположенных в труднодоступной и удаленной местности.
Соответственно, используя полученные данные, на производстве принимаются решения, как поступать с поливом и прочими особенностями обработки почв, рассказала Дидович.
"Горы, плато 2 000 метров над уровнем моря, 200 километров от большого центра. Рядом деревушки небольшие, уникально оформленные, с китайским колоритом. И на этих землях, а там около 10 тысяч гектаров было засеяно, используется в хозяйстве около 10 метеостанций. Как интернет туда попадает – большой вопрос. Это технологии солнечного энергообеспечения", – поделилась она.
По ее словам, в Китае такими метеостанциями, судя по всему, обеспечены практически все сельскохозяйственные районы.
"Там, где мы были, мы их видели. И скорее всего, можно предположить, что это практика по всей стране", – сказала Дидович, отметив, что Крыму такие технологии могут тоже очень полезны.
Делегация "НИИСХ Крыма" посетила с рабочим визитом Китай в сентябре с целью расширения сотрудничества в рамках Меморандума о создании "Российско-китайского инновационного центра современной сельскохозяйственной науки и техники". В рамках программы стороны обсуждали организацию платформы для совместных научно-исследовательских работ, апробации технологий и решения отраслевых проблем, а также создание демонстрационной базы, обмен агротехнологиями и реализацию проекта промышленного производства микробных препаратов.
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