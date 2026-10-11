https://crimea.ria.ru/20261011/chto-zhdet-starsheklassnikov-i-pedagogov-obnovleny-programmy-po-glavnym-predmetam-1160119192.html

Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам

Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам

Министерство просвещения России завершило масштабную работу по обновлению рабочих программ по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T12:46

2026-10-11T12:46

2026-10-11T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Министерство просвещения России завершило масштабную работу по обновлению рабочих программ по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В соответствие с документом пересмотрено содержание таких предметов, как русский язык, литература, география (базовый уровень), математика (базовый и углубленный уровни), информатика (базовый и углубленный уровни), физика, химия, биология (базовый и углубленный уровни), а также основы безопасности и защиты Родины.Также уточнен пример учебного плана универсального профиля — в частности, распределение часов на физическую культуру.Кроме того, за счет части программы, в рамках профилей появятся дополнительные направления. В частности, классы инженерной, лингвистической, медицинской, психолого-педагогической и литературно-исторической направленностей.Приказ вступит в силу с 1 сентября 2027 года и будет применяться при приеме на обучение с 2027-28 учебного года.Ранее сообщалось, что Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов. Сергей Кравцов подчеркивал, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны даты проведения ВПР в школахШкольную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентябряВход в школы Крыма по банковским картам: за и против

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минпросвещения рф, сергей кравцов, образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, новости