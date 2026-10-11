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Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
Министерство просвещения России завершило масштабную работу по обновлению рабочих программ по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Министерство просвещения России завершило масштабную работу по обновлению рабочих программ по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В соответствие с документом пересмотрено содержание таких предметов, как русский язык, литература, география (базовый уровень), математика (базовый и углубленный уровни), информатика (базовый и углубленный уровни), физика, химия, биология (базовый и углубленный уровни), а также основы безопасности и защиты Родины.Также уточнен пример учебного плана универсального профиля — в частности, распределение часов на физическую культуру.Кроме того, за счет части программы, в рамках профилей появятся дополнительные направления. В частности, классы инженерной, лингвистической, медицинской, психолого-педагогической и литературно-исторической направленностей.Приказ вступит в силу с 1 сентября 2027 года и будет применяться при приеме на обучение с 2027-28 учебного года.Ранее сообщалось, что Минпросвещения обновит стандарт работы детских садов. Сергей Кравцов подчеркивал, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стали известны даты проведения ВПР в школахШкольную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ и ОГЭ с 1 сентябряВход в школы Крыма по банковским картам: за и против
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минпросвещения рф, сергей кравцов, образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, новости
Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
Минпросвещения РФ обновит программы по ключевым школьным предметам
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Министерство просвещения России завершило масштабную работу по обновлению рабочих программ по ключевым школьным предметам в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Теперь система обучения станет еще гибче и будет точнее учитывать интересы школьников", - цитирует Кравцова пресс-служба ведомства.
Проект приказа опубликован
на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В соответствие с документом пересмотрено содержание таких предметов, как русский язык, литература, география (базовый уровень), математика (базовый и углубленный уровни), информатика (базовый и углубленный уровни), физика, химия, биология (базовый и углубленный уровни), а также основы безопасности и защиты Родины.
Также уточнен пример учебного плана универсального профиля — в частности, распределение часов на физическую культуру.
Кроме того, за счет части программы, в рамках профилей появятся дополнительные направления. В частности, классы инженерной, лингвистической, медицинской, психолого-педагогической и литературно-исторической направленностей.
Приказ вступит в силу с 1 сентября 2027 года и будет применяться при приеме на обучение с 2027-28 учебного года.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения обновит
стандарт работы детских садов. Сергей Кравцов подчеркивал, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе.
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