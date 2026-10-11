https://crimea.ria.ru/20261011/bpla-atakovali-data-tsentr-yandeksa-vo-vladimire--chto-izvestno-1160117478.html

БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно

БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно - РИА Новости Крым, 11.10.2026

БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно

Ночью украинские беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. Сейчас центр полностью остановил работу, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T10:14

2026-10-11T10:14

2026-10-11T10:14

яндекс

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

владимирская область

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/03/07/1135497951_0:416:2328:1726_1920x0_80_0_0_59690367ed8003e3d1190ac2425321d0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Ночью украинские беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. Сейчас центр полностью остановил работу, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения Yandex Cloud.Ранее в воскресенье губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что вражеские БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, возник пожар, информации о пострадавших нет.Отмечается, что пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте и устраняют последствия.Из-за остановки работы дата-центра часть сервисов "Яндекса" в настоящее время недоступна.Утром воскресенья "Яндекс" также предупредил пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. Сбои отмечаются в "Яндекс Пэй", "Яндекс Лавка", "Яндекс Go" в Московском регионе.В компании подчеркнули, что деньги пользователей находятся в безопасности.Похожее сообщение есть и в приложении сервиса "Яндекс Лавка". В нем сообщается о трудностях с заказами и связью со службой поддержки. Отмечается, что неполадки в работе являются техническим сбоем.9 октября сообщалось, что часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала в результате атаки БПЛА, поэтому сервисы могут работать с перебоями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимирская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яндекс, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), владимирская область