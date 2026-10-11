https://crimea.ria.ru/20261011/bpla-atakovali-data-tsentr-yandeksa-vo-vladimire--chto-izvestno-1160117478.html
БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно - РИА Новости Крым, 11.10.2026
БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
Ночью украинские беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. Сейчас центр полностью остановил работу, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T10:14
2026-10-11T10:14
2026-10-11T10:14
яндекс
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
владимирская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Ночью украинские беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. Сейчас центр полностью остановил работу, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения Yandex Cloud.Ранее в воскресенье губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что вражеские БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, возник пожар, информации о пострадавших нет.Отмечается, что пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте и устраняют последствия.Из-за остановки работы дата-центра часть сервисов "Яндекса" в настоящее время недоступна.Утром воскресенья "Яндекс" также предупредил пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. Сбои отмечаются в "Яндекс Пэй", "Яндекс Лавка", "Яндекс Go" в Московском регионе.В компании подчеркнули, что деньги пользователей находятся в безопасности.Похожее сообщение есть и в приложении сервиса "Яндекс Лавка". В нем сообщается о трудностях с заказами и связью со службой поддержки. Отмечается, что неполадки в работе являются техническим сбоем.9 октября сообщалось, что часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала в результате атаки БПЛА, поэтому сервисы могут работать с перебоями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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яндекс, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), владимирская область
БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
Дата-центры "Яндекса" во Владимире остановили работу из-за атаки дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Ночью украинские беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире. Сейчас центр полностью остановил работу, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения Yandex Cloud.
Ранее в воскресенье губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что вражеские БПЛА атаковали инфраструктуру
в пригороде Владимира, возник пожар, информации о пострадавших нет.
"В результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Работа дата-центра полностью остановлена", - сказано в сообщении компании, опубликованном в 6:00 утра.
Отмечается, что пострадавших нет, профильные службы уже работают на месте и устраняют последствия.
Из-за остановки работы дата-центра часть сервисов "Яндекса" в настоящее время недоступна.
Утром воскресенья "Яндекс" также предупредил пользователей о сбоях в работе некоторых сервисов. Сбои отмечаются в "Яндекс Пэй", "Яндекс Лавка", "Яндекс Go" в Московском регионе.
"У Яндекс Пэй тоже есть свой дом - дата-центр Яндекса. Сейчас наши инженеры заботятся о том, чтобы в нем снова все работало, а мы взяли небольшую паузу. Мы уже делаем все, чтобы вы снова смогли воспользоваться приложением", - говорится в уведомлении при заходе в приложение "Яндекс Пэй".
В компании подчеркнули, что деньги пользователей находятся в безопасности.
Похожее сообщение есть и в приложении сервиса "Яндекс Лавка". В нем сообщается о трудностях с заказами и связью со службой поддержки. Отмечается, что неполадки в работе являются техническим сбоем.
9 октября сообщалось, что часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала
в результате атаки БПЛА, поэтому сервисы могут работать с перебоями.
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