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Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути - РИА Новости Крым, 11.10.2026
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Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
У берегов Джибути при кораблекрушении погибли 109 беженцев из Эфиопии, включая 15 детей. Еще более 116 человек пропали без вести, сообщила входящая в структуру... РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T15:40
2026-10-11T15:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. У берегов Джибути при кораблекрушении погибли 109 беженцев из Эфиопии, включая 15 детей. Еще более 116 человек пропали без вести, сообщила входящая в структуру ООН Международная организация по миграции (МОМ).Всего на борту лодки находилось 305 человек.По словам выживших, судно, следовавшее из Джибути в Йемен, перевернулось в ночь с 8 на 9 октября недалеко от Гухере, к северу от Обока. Среди 109 найденных тел – 52 мужчины, 42 женщины и 15 детей, в том числе девять девочек и шесть мальчиков. Более 80 человек выжили после кораблекрушения, все – граждане Эфиопии.Власти Джибути продолжают поисково-спасательные операции. Местные власти также оказывают медицинскую помощь выжившим и организуют достойные похороны для погибших, добавили в МОМ.Как сообщалось ранее, в конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИНа месте Испании через 50 лет будет евровариант Марокко – сенатор РФЧисло выдворенных из России иностранцев выросло в три раза
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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оон, новости, происшествия, в мире
Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути

В Джибути при крушении судна погибли 109 мигрантов - ООН

15:40 11.10.2026
 
© РИА Новости КрымСпасательный жилет
Спасательный жилет - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. У берегов Джибути при кораблекрушении погибли 109 беженцев из Эфиопии, включая 15 детей. Еще более 116 человек пропали без вести, сообщила входящая в структуру ООН Международная организация по миграции (МОМ).
Всего на борту лодки находилось 305 человек.
"Наши команды работают на месте вместе с местными властями, оказывая экстренную помощь. Эта трагедия — суровое напоминание об опасностях, с которыми сталкиваются мигранты вдоль этого миграционного коридора в поисках экономических возможностей", сказал глава миссии МОМ в Джибути Александр Куассак.
По словам выживших, судно, следовавшее из Джибути в Йемен, перевернулось в ночь с 8 на 9 октября недалеко от Гухере, к северу от Обока. Среди 109 найденных тел – 52 мужчины, 42 женщины и 15 детей, в том числе девять девочек и шесть мальчиков. Более 80 человек выжили после кораблекрушения, все – граждане Эфиопии.
Власти Джибути продолжают поисково-спасательные операции. Местные власти также оказывают медицинскую помощь выжившим и организуют достойные похороны для погибших, добавили в МОМ.
Как сообщалось ранее, в конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов.
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