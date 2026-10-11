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Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути

Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути

У берегов Джибути при кораблекрушении погибли 109 беженцев из Эфиопии, включая 15 детей. Еще более 116 человек пропали без вести, сообщила входящая в структуру... РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T15:40

2026-10-11T15:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. У берегов Джибути при кораблекрушении погибли 109 беженцев из Эфиопии, включая 15 детей. Еще более 116 человек пропали без вести, сообщила входящая в структуру ООН Международная организация по миграции (МОМ).Всего на борту лодки находилось 305 человек.По словам выживших, судно, следовавшее из Джибути в Йемен, перевернулось в ночь с 8 на 9 октября недалеко от Гухере, к северу от Обока. Среди 109 найденных тел – 52 мужчины, 42 женщины и 15 детей, в том числе девять девочек и шесть мальчиков. Более 80 человек выжили после кораблекрушения, все – граждане Эфиопии.Власти Джибути продолжают поисково-спасательные операции. Местные власти также оказывают медицинскую помощь выжившим и организуют достойные похороны для погибших, добавили в МОМ.Как сообщалось ранее, в конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Италия приостановила Шенген с Испанией из-за наплыва мигрантов - СМИНа месте Испании через 50 лет будет евровариант Марокко – сенатор РФЧисло выдворенных из России иностранцев выросло в три раза

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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