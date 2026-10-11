https://crimea.ria.ru/20261011/ataka-vsu-na-vladimir---lyudey-evakuiruyut-1160115330.html

Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют

Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют

Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T07:48

2026-10-11T07:48

2026-10-11T07:48

владимирская область

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

происшествия

александр авдеев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев."Возник пожар. Информации о пострадавших на этот час нет. Разрушений жилых домов удалось избежать. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тысяч жителей", - сообщил он и добавил, что по ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме. "Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Ситуацию держу на личном контроле. На месте работают экстренные службы и специалисты. Угроза атаки сохраняется. Призываю жителей соблюдать меры безопасности", - заключил Авдеев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимирская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия, александр авдеев