https://crimea.ria.ru/20261011/ataka-vsu-na-vladimir---lyudey-evakuiruyut-1160115330.html
Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют
Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют
Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T07:48
2026-10-11T07:48
2026-10-11T07:48
владимирская область
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
происшествия
александр авдеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев."Возник пожар. Информации о пострадавших на этот час нет. Разрушений жилых домов удалось избежать. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тысяч жителей", - сообщил он и добавил, что по ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме. "Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Ситуацию держу на личном контроле. На месте работают экстренные службы и специалисты. Угроза атаки сохраняется. Призываю жителей соблюдать меры безопасности", - заключил Авдеев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимирская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия, александр авдеев
Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют
Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
"Возник пожар. Информации о пострадавших на этот час нет. Разрушений жилых домов удалось избежать. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тысяч жителей", - сообщил он и добавил, что по ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме.
"Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Ситуацию держу на личном контроле. На месте работают экстренные службы и специалисты. Угроза атаки сохраняется. Призываю жителей соблюдать меры безопасности", - заключил Авдеев.
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