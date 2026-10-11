Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261011/ataka-vsu-na-vladimir---lyudey-evakuiruyut-1160115330.html
Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют
Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют
Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T07:48
2026-10-11T07:48
владимирская область
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
пожар
происшествия
александр авдеев
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_4f2e6363a7c98165dfbd6763581de9bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев."Возник пожар. Информации о пострадавших на этот час нет. Разрушений жилых домов удалось избежать. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тысяч жителей", - сообщил он и добавил, что по ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме. "Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Ситуацию держу на личном контроле. На месте работают экстренные службы и специалисты. Угроза атаки сохраняется. Призываю жителей соблюдать меры безопасности", - заключил Авдеев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимирская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/1d/1149838555_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_04fa6252005bdbc51b06f378edf102b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимирская область, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, происшествия, александр авдеев
Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют

Атака ВСУ на Владимир - людей эвакуируют

07:48 11.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Беспилотниками атакована инфраструктура в пригороде Владимира, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
"Возник пожар. Информации о пострадавших на этот час нет. Разрушений жилых домов удалось избежать. Произошло отключение двух подстанций, снабжающих электроэнергией 5 тысяч жителей", - сообщил он и добавил, что по ликвидации угрозы будет проведено подключение по резервной схеме.
"Проводится эвакуация населения из ближайших к объекту атаки домов. Ситуацию держу на личном контроле. На месте работают экстренные службы и специалисты. Угроза атаки сохраняется. Призываю жителей соблюдать меры безопасности", - заключил Авдеев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимирская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПожарПроисшествияАлександр Авдеев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19В Польше сообщили о возможном покушении на премьера Дональда Туска
15:40Более 100 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Джибути
15:09На Крымском мосту образовалась очередь с обеих сторон
14:46В ЛНР при атаках ВСУ погибли два человека и 13 получили ранения
14:22Папе Льву XIV предстоит серьезная операция
13:55В ДТП с туристическим автобусом в Турции погибли 11 человек
13:32В Керчи насмерть сбили пешехода
13:04Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ
12:54Новости СВО: что произошло в зоне боевых действий за сутки
12:46Что ждет старшеклассников и педагогов: обновлены программы по главным предметам
12:24Российские войска освободили еще четыре населенных пункта
12:09В Рунете произошел масштабный сбой
12:01Очередь на Крымском мосту выросла в четыре раза
11:39Как работает аэропорт Сочи после атаки ВСУ
11:15Трамп хочет переименовать Атлантический или Тихий океан
10:56В Севастополе социальное обслуживание на дому – лучшее в России
10:44Крымские спасатели трижды за вечер помогли застрявшим в горах туристам
10:23Смертельное ДТП в Сочи: скутер влетел в автобус
10:14БПЛА атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимире – что известно
09:46В Крыму на свет появились 115 двоен
Лента новостейМолния