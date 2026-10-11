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Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине
Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине
В воскресенье днем российские военные ударили по логистическому центру в Николаевской области и сухогрузу, который доставлял груз для ВСУ, сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T19:25
2026-10-11T19:25
2026-10-11T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье днем российские военные ударили по логистическому центру в Николаевской области и сухогрузу, который доставлял груз для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в результате удара поражен логистический центр в населенном пункте Терновка Николаевской области, используемый для хранения грузов военного назначения и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.Также на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск грузы военного назначения.Ранее в ходе ночного удара Армия России поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сухогруз, николаевская область
Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине
Армия России поразила логистический центр на Украине и сухогруз ВСУ