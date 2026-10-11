Рейтинг@Mail.ru
Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261011/armiya-rossii-porazila-sukhogruz-vsu-i-logisticheskiy-tsentr-na-ukraine-1160124841.html
Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине
Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2026
Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине
В воскресенье днем российские военные ударили по логистическому центру в Николаевской области и сухогрузу, который доставлял груз для ВСУ, сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 11.10.2026
2026-10-11T19:25
2026-10-11T19:25
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
сухогруз
николаевская область
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_0:41:1587:934_1920x0_80_0_0_b4d40db57824e07f1fad9e49110c5b2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье днем российские военные ударили по логистическому центру в Николаевской области и сухогрузу, который доставлял груз для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в результате удара поражен логистический центр в населенном пункте Терновка Николаевской области, используемый для хранения грузов военного назначения и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.Также на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск грузы военного назначения.Ранее в ходе ночного удара Армия России поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
николаевская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/15/1127125990_145:0:1444:974_1920x0_80_0_0_9d1a2cbeb37a3147c0279ca30da6a98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сухогруз, николаевская область
Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине

Армия России поразила логистический центр на Украине и сухогруз ВСУ

19:25 11.10.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодводная лодка "Волхов" выполнила пуск ракеты "Калибр" в Японском море
Подводная лодка Волхов выполнила пуск ракеты Калибр в Японском море
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье днем российские военные ударили по логистическому центру в Николаевской области и сухогрузу, который доставлял груз для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате удара поражен логистический центр в населенном пункте Терновка Николаевской области, используемый для хранения грузов военного назначения и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.
Также на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск грузы военного назначения.
Ранее в ходе ночного удара Армия России поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииСухогрузНиколаевская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:57Норвегия выделит Украине 16 миллиардов евро на оружие
15:23Батальоны и роты будут называть в честь защитников Родины
15:12Кинофестиваль "Евразийский мост" впервые прошел не в Крыму
15:00В СВР назвали заказчика кампании против сотрудничества с Росатомом
14:49Крымчанин выбил глаз соседу тротуарной плиткой – приговор
14:30ВСУ атаковали городской автобус в Северодонецке
14:08Путин будет готов дать команду не наносить удары по Украине в день выборов
14:04Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
13:53Россия не даст Зеленскому передышку на поле боя – Лавров
13:43В Кремле ответили на вопрос об энергетическом перемирии
13:36Суд взыскал 10 миллиардов с фигурантки дела о некачественных сухпайках
13:24Обстановка на Крымском мосту - какие очереди и сколько ждать проезда
13:12Развожаев и Силуанов обсудили меры поддержки бизнеса в Севастополе
13:05Миллиардная дыра: на Украине оценили потери бюджета
12:53В Турции перевернулся автобус с туристами - пострадали 17 пассажиров
12:46Новости СВО: обстановка в зоне боев за сутки
12:38В Краматорске расширяют зону принудительной эвакуации детей
12:27Над Россией уничтожили 5 авиабомб и 646 беспилотников
12:20У Крымского моста насмерть разбился мотоциклист
12:11Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
Лента новостейМолния