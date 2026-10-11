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Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине

Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине - РИА Новости Крым, 11.10.2026

Армия России поразила сухогруз ВСУ и логистический центр на Украине

В воскресенье днем российские военные ударили по логистическому центру в Николаевской области и сухогрузу, который доставлял груз для ВСУ, сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 11.10.2026

2026-10-11T19:25

2026-10-11T19:25

2026-10-11T19:25

новости сво

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армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

сухогруз

николаевская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. В воскресенье днем российские военные ударили по логистическому центру в Николаевской области и сухогрузу, который доставлял груз для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что в результате удара поражен логистический центр в населенном пункте Терновка Николаевской области, используемый для хранения грузов военного назначения и грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ.Также на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Черноморск грузы военного назначения.Ранее в ходе ночного удара Армия России поразила дата-центр "Тенет", используемый ВСУ, в Одессе, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

николаевская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, сухогруз, николаевская область