https://crimea.ria.ru/20261010/zaderzhka-poezdov-v-rostove-na-donu-dvizhenie-polnostyu-vosstanovleno-1160101368.html

Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено

Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 10.10.2026

Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено

Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, поврежденному в результате воздушной атаки, полностью восстановлено, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T09:01

2026-10-10T09:01

2026-10-10T09:01

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, поврежденному в результате воздушной атаки, полностью восстановлено, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке на Ростовскую область были повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост, движение в обе стороны было перекрыто. Также произошло возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Батайск.Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости сво, новости