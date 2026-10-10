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Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено
Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, поврежденному в результате воздушной атаки, полностью восстановлено, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T09:01
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министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, поврежденному в результате воздушной атаки, полностью восстановлено, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке на Ростовскую область были повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост, движение в обе стороны было перекрыто. Также произошло возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Батайск.Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости сво, новости
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено

Движение поездов по ж/д мосту в Ростовской области полностью восстановлено - Слюсарь

09:01 10.10.2026
 
© Южная транспортная прокуратураЖелезная дорога
Железная дорога
© Южная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, поврежденному в результате воздушной атаки, полностью восстановлено, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке на Ростовскую область были повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост, движение в обе стороны было перекрыто. Также произошло возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Батайск.

"Движение поездов по железнодорожному мосту полностью восстановлено", - написал Слюсарь в канале на платформе МАКС.

Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.
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