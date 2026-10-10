https://crimea.ria.ru/20261010/zaderzhka-poezdov-v-rostove-na-donu-dvizhenie-polnostyu-vosstanovleno-1160101368.html
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено
Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, поврежденному в результате воздушной атаки, полностью восстановлено, сообщил губернатор Юрий... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T09:01
2026-10-10T09:01
2026-10-10T09:01
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
новости сво
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/0f/1154358529_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_10abb8292f5bceae68ec6cfcde12a5bf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, поврежденному в результате воздушной атаки, полностью восстановлено, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Ранее Слюсарь сообщил, что при воздушной атаке на Ростовскую область были повреждены несколько многоквартирных домов и железнодорожный мост, движение в обе стороны было перекрыто. Также произошло возгорание в многоэтажном жилом доме в городе Батайск.Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261010/dva-sudna-povrezhdeny-v-azove-posle-ataki-ukrainskikh-bpla-1160100935.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/0f/1154358529_95:0:600:379_1920x0_80_0_0_5284f171d302974ef670f8c294867bb7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости сво, новости
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: движение полностью восстановлено
Движение поездов по ж/д мосту в Ростовской области полностью восстановлено - Слюсарь