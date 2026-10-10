https://crimea.ria.ru/20261010/zaderzhka-poezdov-v-rostove-na-donu-dannye-perevozchika-1160102699.html
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: данные перевозчика
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: данные перевозчика - РИА Новости Крым, 10.10.2026
Задержка поездов в Ростове-на-Дону: данные перевозчика
Все поезда "Таврия", которые следуют через Ростовскую область, задерживаются в связи с повреждением железнодорожного моста на участке Ростов-Батайск. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T10:50
2026-10-10T10:50
2026-10-10T11:40
поезд "таврия"
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия", которые следуют через Ростовскую область, задерживаются в связи с повреждением железнодорожного моста на участке Ростов-Батайск. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс"."В настоящее время движение по обоим путям моста осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.По состоянию на 10.00 МСК следуют с опозданием поезда: Поезд № 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи), отправлением 9 октября, следует с опозданием на 3.5 часа.Поезд № 157/158 Новороссийск-Москва, отправлением 9 октября, следует с опозданием на 1.5 часа.Поезд № 169/170 Москва-Минеральные Воды, отправлением 9 октября, следует с опозданием на 1 час.Поезд № 157/158 Москва-Новороссийск, отправлением 9 октября, следует с опозданием на 1.5 часа."Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Если вам нужна информация по ситуации – звоните по телефонам нашей горячей линии: 8 800 775 54 53 8 800 100 54 53", - добавили в компании.Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Задержка поездов в Ростове-на-Дону: данные перевозчика
Задержка поездов в Ростове-на-Дону - все поезда "Таврия" идут с опозданием
10:50 10.10.2026 (обновлено: 11:40 10.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Все поезда "Таврия", которые следуют через Ростовскую область, задерживаются в связи с повреждением железнодорожного моста на участке Ростов-Батайск. Об этом сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".
"В настоящее время движение по обоим путям моста осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10.00 МСК следуют с опозданием поезда:
Поезд № 27/28 Симферополь - Москва (от Керчи), отправлением 9 октября, следует с опозданием на 3.5 часа.
Поезд № 157/158 Новороссийск-Москва, отправлением 9 октября, следует с опозданием на 1.5 часа.
Поезд № 169/170 Москва-Минеральные Воды, отправлением 9 октября, следует с опозданием на 1 час.
Поезд № 157/158 Москва-Новороссийск, отправлением 9 октября, следует с опозданием на 1.5 часа.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Если вам нужна информация по ситуации – звоните по телефонам нашей горячей линии: 8 800 775 54 53 8 800 100 54 53", - добавили в компании.
Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область
, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.
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