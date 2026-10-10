https://crimea.ria.ru/20261010/vsu-iz-artillerii-udarili-po-teploelektrostantsii-v-energodare-1160109222.html
ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре
ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре - РИА Новости Крым, 10.10.2026
ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре
Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T17:19
2026-10-10T17:19
2026-10-10T17:19
энергодар
запорожская область
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новые регионы россии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0b/14/1125459150_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e8ae12dddaee0c18b825ca43037d880.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.Кроме того, удары пришлись по пожарной части."FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока. Пострадавших и повреждений нет", - добавил Пухов. После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе Запорожской АЭС. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что располагают соответствующей информацией. Также в агентстве завили, что уведомлены о ряде угрожающих ядерной безопасности атак БПЛА в первые недели октября.ЗАЭС находится на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ повредили пост радиационного контроля ЗАЭСКиев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медика
энергодар
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/0b/14/1125459150_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_994d8101d4f6f0af7e49bf83229fa085.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новые регионы россии
ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре
В Энергодаре ВСУ из артиллерии расстреляли Запорожскую теплоэлектростанцию - мэр
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.
"Сегодня, 10 октября, город-спутник Запорожской АЭС вновь подвергся атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Был совершен артобстрел территории ЗаТЭС. Зафиксировано не менее четырех прилетов снарядов. Пострадавших, к счастью, нет, возгорания не произошло", - написал он в МАКС.
Кроме того, удары пришлись по пожарной части.
"FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока. Пострадавших и повреждений нет", - добавил Пухов.
После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе Запорожской АЭС. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что располагают соответствующей информацией. Также в агентстве завили, что уведомлены о ряде угрожающих ядерной безопасности атак БПЛА в первые недели октября.
ЗАЭС находится на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: