https://crimea.ria.ru/20261010/vsu-iz-artillerii-udarili-po-teploelektrostantsii-v-energodare-1160109222.html

ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре

ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре - РИА Новости Крым, 10.10.2026

ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре

Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T17:19

2026-10-10T17:19

2026-10-10T17:19

энергодар

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атаки всу

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беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.Кроме того, удары пришлись по пожарной части."FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока. Пострадавших и повреждений нет", - добавил Пухов. После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе Запорожской АЭС. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что располагают соответствующей информацией. Также в агентстве завили, что уведомлены о ряде угрожающих ядерной безопасности атак БПЛА в первые недели октября.ЗАЭС находится на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ повредили пост радиационного контроля ЗАЭСКиев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медика

энергодар

запорожская область

новые регионы россии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энергодар, запорожская область, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новые регионы россии