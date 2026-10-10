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ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре
ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре - РИА Новости Крым, 10.10.2026
ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре
Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T17:19
2026-10-10T17:19
энергодар
запорожская область
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.Кроме того, удары пришлись по пожарной части."FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока. Пострадавших и повреждений нет", - добавил Пухов. После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе Запорожской АЭС. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что располагают соответствующей информацией. Также в агентстве завили, что уведомлены о ряде угрожающих ядерной безопасности атак БПЛА в первые недели октября.ЗАЭС находится на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ВСУ повредили пост радиационного контроля ЗАЭСКиев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеВСУ ударили по машине скорой помощи в Энергодаре – пострадали два медика
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
энергодар, запорожская область, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новые регионы россии
ВСУ из артиллерии ударили по теплоэлектростанции в Энергодаре

В Энергодаре ВСУ из артиллерии расстреляли Запорожскую теплоэлектростанцию - мэр

17:19 10.10.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на Запорожскую атомную электростанцию.
Вид на Запорожскую атомную электростанцию. - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр Энергодара Максим Пухов.
"Сегодня, 10 октября, город-спутник Запорожской АЭС вновь подвергся атакам со стороны украинских вооруженных формирований. Был совершен артобстрел территории ЗаТЭС. Зафиксировано не менее четырех прилетов снарядов. Пострадавших, к счастью, нет, возгорания не произошло", - написал он в МАКС.
Кроме того, удары пришлись по пожарной части.
"FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока. Пострадавших и повреждений нет", - добавил Пухов.
После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе Запорожской АЭС. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что располагают соответствующей информацией. Также в агентстве завили, что уведомлены о ряде угрожающих ядерной безопасности атак БПЛА в первые недели октября.
ЗАЭС находится на левобережье Днепра рядом с Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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ЭнергодарЗапорожская областьАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовые регионы России
 
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