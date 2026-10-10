https://crimea.ria.ru/20261010/vsu-dronami-samoletnogo-tipa-udarili-po-zheleznoy-doroge-v-bryanskoy-oblasti-1160104999.html

ВСУ ударили по железной дороге в Брянской области - поврежден мост

ВСУ ударили по железной дороге в Брянской области - поврежден мост - РИА Новости Крым, 10.10.2026

ВСУ ударили по железной дороге в Брянской области - поврежден мост

Железнодорожное сообщение нарушено из-за атаки дронов ВСУ в Выгоничском районе Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T13:04

2026-10-10T13:04

2026-10-10T13:06

брянская область

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

егор ковальчук

происшествия

железная дорога

российские железные дороги (ржд)

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СИФМЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение нарушено из-за атаки дронов ВСУ в Выгоничском районе Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук.Он уточнил, что поезд Москва-Новозыбков проследует до станции Брянск-Орловский, далее организовано автобусное сообщение по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков. В обратном направлении маршрут будет организован так же автобусом и поездом со станции Брянск-Орловский до Москвы. На маршруте будут работать восемь автобусов, добавил глава региона.Ковальчук подчеркнул, что поезд Минск-Анапа будет направлен по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно."Доставка пассажиров по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков-Злынка будет осуществляться автобусными маршрутами межмуниципального назначения", - написал губернатор.По словам главы региона, пригородное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Брянск будет организовано пригородными составами до станции Выгоничи и далее автобусами до станции Брянск-Орловский и в обратном направлении до станции Выгоничи."Сроки восстановления будут определены после комплексного обследования подразделениями РЖД", - заключил Ковальчук.Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости, егор ковальчук, происшествия, железная дорога, российские железные дороги (ржд)