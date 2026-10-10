https://crimea.ria.ru/20261010/vsu-dronami-samoletnogo-tipa-udarili-po-zheleznoy-doroge-v-bryanskoy-oblasti-1160104999.html
ВСУ ударили по железной дороге в Брянской области - поврежден мост
ВСУ ударили по железной дороге в Брянской области - поврежден мост - РИА Новости Крым, 10.10.2026
ВСУ ударили по железной дороге в Брянской области - поврежден мост
Железнодорожное сообщение нарушено из-за атаки дронов ВСУ в Выгоничском районе Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T13:04
2026-10-10T13:04
2026-10-10T13:06
брянская область
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всу (вооруженные силы украины)
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егор ковальчук
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СИФМЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение нарушено из-за атаки дронов ВСУ в Выгоничском районе Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук.Он уточнил, что поезд Москва-Новозыбков проследует до станции Брянск-Орловский, далее организовано автобусное сообщение по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков. В обратном направлении маршрут будет организован так же автобусом и поездом со станции Брянск-Орловский до Москвы. На маршруте будут работать восемь автобусов, добавил глава региона.Ковальчук подчеркнул, что поезд Минск-Анапа будет направлен по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно."Доставка пассажиров по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков-Злынка будет осуществляться автобусными маршрутами межмуниципального назначения", - написал губернатор.По словам главы региона, пригородное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Брянск будет организовано пригородными составами до станции Выгоничи и далее автобусами до станции Брянск-Орловский и в обратном направлении до станции Выгоничи."Сроки восстановления будут определены после комплексного обследования подразделениями РЖД", - заключил Ковальчук.Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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брянская область, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), новости, егор ковальчук, происшествия, железная дорога, российские железные дороги (ржд)
ВСУ ударили по железной дороге в Брянской области - поврежден мост
ВСУ дронами самолетного типа ударили по железной дороге в Брянской области
13:04 10.10.2026 (обновлено: 13:06 10.10.2026)
СИФМЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение нарушено из-за атаки дронов ВСУ в Выгоничском районе Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук.
"Ночью враг снова ударил по железной дороге. Дронами самолетного типа атакован железнодорожный мост в Выгоничском районе. Повреждено железнодорожное полотно. К счастью, никто не пострадал. Нарушено железнодорожное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Гомель", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что поезд Москва-Новозыбков проследует до станции Брянск-Орловский, далее организовано автобусное сообщение по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков. В обратном направлении маршрут будет организован так же автобусом и поездом со станции Брянск-Орловский до Москвы. На маршруте будут работать восемь автобусов, добавил глава региона.
Ковальчук подчеркнул, что поезд Минск-Анапа будет направлен по Смоленскому направлению до станции Брянск-Орловский и обратно.
"Доставка пассажиров по маршруту Брянск-Выгоничи-Почеп-Унеча-Клинцы-Новозыбков-Злынка будет осуществляться автобусными маршрутами межмуниципального назначения", - написал губернатор.
По словам главы региона, пригородное сообщение по маршруту Брянск-Унеча-Брянск будет организовано пригородными составами до станции Выгоничи и далее автобусами до станции Брянск-Орловский и в обратном направлении до станции Выгоничи.
"Сроки восстановления будут определены после комплексного обследования подразделениями РЖД", - заключил Ковальчук.
Ночью ВСУ атаковали Ростовскую область
, уничтожено и подавлено более 100 БПЛА. Как сообщалось, были повреждены несколько многоквартирных домов, а также железнодорожный мост.
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