https://crimea.ria.ru/20261010/vs-rf-vzyali-pod-kontrol-lukashovo-i-lobanovku-v-koltse-okruzheniya-pod-kharkovom-1160103960.html

ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под Харьковом

ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под Харьковом - РИА Новости Крым, 10.10.2026

ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под Харьковом

Армия России взяла под контроль в кольце окружения ВСУ в Харьковской области населенные пункты Лукашово и Лобановку, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 10.10.2026

2026-10-10T11:44

2026-10-10T11:44

2026-10-10T11:54

министерство обороны рф

харьковская область

новости сво

украина

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/04/1150650662_0:49:3133:1811_1920x0_80_0_0_a22b9977fdfe6e4a7d158d574ea68a85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль в кольце окружения ВСУ в Харьковской области населенные пункты Лукашово и Лобановку, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Также подразделения российской группировки войск "Север" ведут бои за освобождение еще пяти населенных пунктов в Харьковской области, добавили в Минобороны России."Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля.В Минобороны добавили, что потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и три наземных робототехнических комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

харьковская область

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, харьковская область, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости