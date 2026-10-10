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ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под Харьковом - РИА Новости Крым, 10.10.2026
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ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под Харьковом
ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под Харьковом - РИА Новости Крым, 10.10.2026
ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под Харьковом
Армия России взяла под контроль в кольце окружения ВСУ в Харьковской области населенные пункты Лукашово и Лобановку, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 10.10.2026
2026-10-10T11:44
2026-10-10T11:54
министерство обороны рф
харьковская область
новости сво
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль в кольце окружения ВСУ в Харьковской области населенные пункты Лукашово и Лобановку, сообщило в субботу министерство обороны РФ.Также подразделения российской группировки войск "Север" ведут бои за освобождение еще пяти населенных пунктов в Харьковской области, добавили в Минобороны России."Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля.В Минобороны добавили, что потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и три наземных робототехнических комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, харьковская область, новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под Харьковом

ВС РФ взяли под контроль Лукашово и Лобановку в кольце окружения под Харьковом

11:44 10.10.2026 (обновлено: 11:54 10.10.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ в зоне СВО
Бойцы ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Армия России взяла под контроль в кольце окружения ВСУ в Харьковской области населенные пункты Лукашово и Лобановку, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В кольце окружения в ходе активных боевых действий взяты под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановку Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Также подразделения российской группировки войск "Север" ведут бои за освобождение еще пяти населенных пунктов в Харьковской области, добавили в Минобороны России.
"Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Резниково, Нефедовка и Черное Харьковской области", - говорится в сводке российского ведомства.
Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области сжимают кольцо окружения противника и расширяют внешнюю зону контроля.
В Минобороны добавили, что потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили до 45 военнослужащих и три наземных робототехнических комплекса.
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Министерство обороны РФХарьковская областьНовости СВОУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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